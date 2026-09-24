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Rezultate LOTO - Joi, 24 septembrie 2026. La 6/49 se pot câștiga peste 1,81 milioane de euro. Report mare și la Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 24 septembrie: 

Joi, 24 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 20 septembrie, Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 24 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,53 milioane de lei (peste 1,81 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 970.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro) , iar la categoria a II-a reportul este de peste 126.600 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 28.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,7 milioane de lei (peste 324.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 121.800 de lei (peste 23.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 438.200 de lei (peste 83.200 de euro).

Editor : Liviu Cojan

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