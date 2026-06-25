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Rezultate LOTO - Joi, 25 iunie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 6,64 milioane de euro. La Noroc, reportul trece de 1,39 milioane de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 25 iunie: 

Joi, 25 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Noroc, Loteria Română anunță un report cumulat de peste 1,39 milioane de euro. La 6/49, sunt în joc peste 6,64 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 25 iunie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 136.000 de lei, iar la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 45.600 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

Premiul la categoria I a jocului 5/40, câștigat la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 21 iunie, Loteria Româna a acordat peste 24.450 de câștiguri în valoare totală de peste 3,74 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.487.511 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București, Sector 3.

Editor : Liviu Cojan

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