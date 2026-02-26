Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 26 februarie 2026: Reportul la Joker depășește 10,66 milioane de euro. La 6/49 a ajuns la peste 553.000 de euro

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 26 februarie: 

Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 26 februarie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro).

Premiu câștigat la tragerile de duminică

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 51.461,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.

