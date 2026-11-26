Joi, 26 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc peste 2,38 milioane de lei, iar la Joker, reportul depășește 2,63 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 26 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 63.200 de lei (peste 11.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).

Câștiguri la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 22 noiembrie, Loteria Română a acordat 25.114 câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 230.489,49 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Târgu Jiu.

La categoria a III-a a jocului Noroc s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 59.755,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Codlea, județul Brașov, și din Constanța.

Editor : Liviu Cojan