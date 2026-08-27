Rezultate LOTO - Joi, 27 august 2026: Reporturi substanțiale la 6/49, Joker și Noroc

Joi, 27 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La 6/49, Loteria Română anunță un report de aproape 485.000 de euro, iar la Joker sunt în joc peste 920.500 de euro. Report cumulat mare la Noroc.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 27 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 484.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 920.500 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 440.600 de lei (peste 83.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 709.600 de lei (peste 134.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 663.100 de lei (peste 126.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 405.800 de lei (peste 77.100 de euro).

Câștiguri semnificative la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 23 august, Loteria Română a acordat 22.724 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 291.366 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La categoria a III-a a jocului Noroc s-a înregistrat un câștig în valoare de 114.366,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Piatra Neamț.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 74.566,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan