REZULTATE LOTO - Joi, 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro se pot câștiga la Joker. Reporturi importante și la 6/49 și Noroc

Joi, 27 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 27 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 83.200 de lei.

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerea Noroc s-au câștigat două premii la categoria a II-a în valoare de 170.856,60 de lei fiecare și un premiu la categoria a III-a în valoare de 71.777,52 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locație parteneră și la o agenție din Hârșova, județul Constanța.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 149.758 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

