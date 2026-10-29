Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: Reporturi de sute de mii de euro la jocurile 6/49 și Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 29 octombrie: 

Joi, 29 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Peste 247.900 de euro sunt în joc la 6/49. La Joker, reportul depășește 132.900 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 29 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).

Premii substanțiale acordate duminică

La tragerile loto de duminică, 25 octombrie, Loteria Română a acordat 22.238 de câștiguri în valoare totală de peste 1,98 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 89.032,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Negrești-Oaș, jud. Satu Mare.

La tragerea Noroc de duminică, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig  în valoare de 83.478,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a câte 68.875,44 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Botoșani și din Iași, iar celelalte două online, pe joacaloto.ro și amparcat.ro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
2
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
3
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
5
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
Digi Sport
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bilet loto
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean: „Jucați în continuare, așa cum voi face și eu”
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
loto numere
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 22 octombrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
loto 6/49
S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 10 milioane de lei. Cât a costat biletul și unde a fost jucat
Recomandările redacţiei
telegondola
Efectele incompetenței la stat: Instalație de telegondolă pentru ski...
Gadi Eisenkot și Benjamin Netanyahu
Cine va conduce Israelul după alegeri: Patru scenarii pentru formarea...
Volodimir Zelenski cu un sistem Patriot în fundal
Câte rachete Patriot primește lunar Zelenski de la americani și câte...
Sorin Costreie.
Costreie anunță cele două zone esenţiale pentru educaţie care trebuie...
Ultimele știri
Incendiu la aeroportul Otopeni. Focul ar fi fost pus intenționat de o femeie
După ce a fugit în SUA, Flavio Bolsonaro se proclamă „liderul Braziliei”
Avertismentul Anthropic: Daunele provocate de AI ar putea fi mai mari decât pot plăti companiile de asigurări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Acesta este noul salariu al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Anunț cu impact maxim pentru microbiștii români: „Da, meciurile din SuperLiga vor putea ajunge și pe...
Adevărul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liam Neeson, erou al curselor contracronometru pe ecran, șofer extrem de prudent în realitate: "Nu știu nimic...
Adevarul
Laura Codruța Kövesi, avertisment dur la final de mandat: „Parchetul European va fi distrus treptat, tocmai...
Newsweek
Singurătatea la pensie poate duce la depresie? Sfaturile psihoterapeutului pentru o bătrânețe mai fericită
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la „Armageddon”: „Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...