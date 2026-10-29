Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: Reporturi de sute de mii de euro la jocurile 6/49 și Joker

Joi, 29 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Peste 247.900 de euro sunt în joc la 6/49. La Joker, reportul depășește 132.900 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 29 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).

Premii substanțiale acordate duminică

La tragerile loto de duminică, 25 octombrie, Loteria Română a acordat 22.238 de câștiguri în valoare totală de peste 1,98 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 89.032,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Negrești-Oaș, jud. Satu Mare.

La tragerea Noroc de duminică, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 83.478,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a câte 68.875,44 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Botoșani și din Iași, iar celelalte două online, pe joacaloto.ro și amparcat.ro.

Editor : Liviu Cojan