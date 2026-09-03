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Rezultate LOTO - Joi, 3 septembrie 2026: Report la Joker de peste 1,03 milioane de euro. La 6/49 depășește 757.000 de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 3 septembrie: 

Joi, 3 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49 depășește 757.000 de euro, iar la Joker sunt în joc peste 1,03 milioane de euro. La Noroc, Loteria Română a anunțat un report cumulat de peste 854.000 de euro.

La tragerile loto de duminică, 30 august, s-au înregistrat 23.107 câștiguri în valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 3 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,98 milioane de lei (peste 757.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,49 milioane de lei (peste 854.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 575.300 de lei (peste 109.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 763.700 de lei (peste 145.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 875.000 de lei (peste 166.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 105.900 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 397.300 de lei (peste 75.500 de euro).

Editor : Liviu Cojan

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