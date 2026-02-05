Rezultate LOTO - Joi, 5 februarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste patru milioane de euro

Joi, 5 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câștiguri în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 5 februarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 22.400 de lei.

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerea Loto 5/40 de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.447 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 53.737,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

