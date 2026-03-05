Live TV

Rezultate LOTO – Joi, 5 martie 2026: Sumă importantă în joc la 6/49. La Joker se pot câștiga aproape 11 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 5 martie: 

Joi, 5 martie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto anterioare, cele de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 5 martie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 74.900 de lei.

Premii importante acordate la tragerile de duminică

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La același joc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a in valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București, sector 2.

La tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

