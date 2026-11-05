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Rezultate LOTO - Joi, 5 noiembrie 2026. La 6/49 sunt în joc peste 2,86 milioane de lei. Report atractiv și la Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 5 noiembrie: 

Joi, 5 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru această ediție, Loteria Română anunță un report la 6/49 în valoare de peste 536.000 de euro, iar la Joker unul care depășește 211.500 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 5 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,86 milioane de lei (peste 536.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,79 milioane de lei (peste 336.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 211.500 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 434.400 de lei (peste 81.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 22.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 271.000 de lei (peste 50.700 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 47.900 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 521.700 de lei (peste 97.600 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 1 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,88 milioane de lei.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.457,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Editor : Liviu Cojan

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