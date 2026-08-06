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Rezultate LOTO - Joi, 6 august 2026: Sumă uriașă în joc la 6/49. Report consistent și la Joker

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 6 august: 

Joi, 6 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc peste 9,34 milioane de euro, iar la Joker, jucătorii pot câștiga peste 614.500 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 6 august: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a reportul este de peste 91.200 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează la un report cumulat în valoare de peste 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).

Premii în valoare de 2,44 milioane de lei la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 2 august, Loteria Română a acordat peste 24.300 de câștiguri în valoare totală de peste 2,44 milioane de lei.

Editor : Liviu Cojan

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