REZULTATE LOTO - Joi, 6 noiembrie 2025: Reporturi uriașe la 6/49 și Joker. Se pot câștiga multe milioane de euro

Joi, 6 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 6 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,42 milioane de lei (peste 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 87.300 de lei (peste 17.100 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 197.900 de lei (peste 38.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 46.300 de lei.

Loteria Română a majorat valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, Loteria Română a majorat la 50 de lei valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49. Această categorie era singura cu câștig fix, în valoare de 30 de lei.

Loteria Română a luat această decizie pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor jucătorilor și pentru a crește atractivitatea jocului.

