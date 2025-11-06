Live TV

REZULTATE LOTO - Joi, 6 noiembrie 2025: Reporturi uriașe la 6/49 și Joker. Se pot câștiga multe milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 6 noiembrie:  Loteria Română a majorat valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49

Joi, 6 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 6 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,42 milioane de lei (peste 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 87.300 de lei (peste 17.100 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 197.900 de lei (peste 38.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 46.300 de lei.

Loteria Română a majorat valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, Loteria Română a majorat la 50 de lei valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49. Această categorie era singura cu câștig fix, în valoare de 30 de lei.

Loteria Română a luat această decizie pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor jucătorilor și pentru a crește atractivitatea jocului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
Putin a vorbit cu Trump la telefon.
Donald Trump susține că Vladimir Putin a recunoscut că nu a reușit să...
bani whatsapp
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un...
Ultimele știri
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%, prețurile cu 10%
Opt percheziții la un grup de firme din domeniul furnizării de energie electrică: suspiciuni de înșelăciune și manipulare a pieței
Prostată mărită? Cum poate fi păstrată continența și funcția sexuală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate la tragerile speciale ale toamnei LOTO 6/49, Joker, 5/40 - Duminică, 19 octombrie 2025. 8 milioane de euro report la 6 din 49
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Genuflexiuni sau genoflexiuni? Care este forma corectă, de fapt
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”