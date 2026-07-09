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Rezultate LOTO - Joi, 9 iulie 2026: Report mare la 6/49. La Joker se pot câștiga peste 273.000 de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 9 iulie: 

Joi, 9 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română anunță un report de peste 7,45 milioane de euro la 6/49, iar la Joker suma depășește 273.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 9 iulie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

Premiu de categoria I, câștigat la tragerea Noroc de duminică

La tragerile loto de duminică, 5 iulie, Loteria Română a acordat 28.165 de câștiguri în valoare totală de peste 6,54 milioane de lei.

La tragerea Noroc de duminică, 5 iulie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Covasna.

Editor : Liviu Cojan

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