REZULTATE LOTO - Joi, 9 octombrie 2025. Report la categoria I de la Joker de peste 6,75 milioane de euro

Loteria Română organizează joi, 9 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 5 octombrie, compania a acordat 30.440 de câștiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 9 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

Premii câștigate la tragerea loto de duminica trecută

La tragerea Noroc Plus de duminică, 5 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 163.709,76 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Onești, jud. Bacău. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 54.118,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Holboca, jud. Iași.

La tragerea Noroc de duminică, 5 octombrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 54.233,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Galați.

