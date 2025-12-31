Rezultate LOTO - Miercuri, 31 decembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate. La Joker sunt în joc 8,7 milioane de euro

Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie 2025, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei și la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 17:45.

Numerele câștigătoare de miercuri, 31 decembrie

Loto 6/49 tragerea principală:



Loto 6/49 tragerea suplimentară:

Noroc:

Joker tragerea principală:

Joker tragerea suplimentară:

Noroc Plus:

Loto 5/40 tragerea principală:

Loto 5/40 tragerea suplimentară:

Super Noroc:

***

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 71.800 de lei . La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

Premii substanțiale acordate la Tragerile Speciale de duminică, 21 decembrie

La Tragerile Speciale Loto de Crăciun de duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 4.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Joi, 25 decembrie și duminică, 28 decembrie, nu au avut loc trageri loto.

Programul agențiilor Loto

Miercuri 31.12.2025 – deschis (Tragerile Speciale Loto de Anul Nou)

Joi 01.01.2026 – închis (nu au loc trageri loto)

Vineri 02.01.2026 – închis

Sâmbătă 03.01.2026 – deschis

Duminică 04.01.2026 – deschis (primele trageri loto din 2026)

Luni 05.01.2026 – deschis

Marți 06.01.2026 – închis

Miercuri 07.01.2026 – închis

Program de lucru cu publicul Aparatul Central (Plăți premii) *

* 31 .12.2025 intervalul orar 9:00-13:00

06.01.2026 – inchis

07.01.2026 – inchis

Editor : Liviu Cojan