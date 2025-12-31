Live TV

Rezultate LOTO - Miercuri, 31 decembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate. La Joker sunt în joc 8,7 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de miercuri, 31 decembrie

Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie 2025, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei și la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 17:45.

Numerele câștigătoare de miercuri, 31 decembrie

Loto 6/49 tragerea principală: 

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 

Noroc: 

Joker tragerea principală: 

Joker tragerea suplimentară: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40 tragerea principală: 

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 

Super Noroc: 

***

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru LOTO 6/49 : 16 lei
  • pentru JOKER : 14 lei
  • pentru LOTO 5/40 : 10 lei
  • pentru NOROC : 4 lei
  • pentru NOROC PLUS : 3 lei
  • pentru SUPER NOROC : 2 lei

La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 71.800 de lei . La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

Premii substanțiale acordate la Tragerile Speciale de duminică, 21 decembrie

La Tragerile Speciale Loto de Crăciun de duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 4.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Joi, 25 decembrie și duminică, 28 decembrie, nu au avut loc trageri loto.

Programul agențiilor Loto

  • Miercuri 31.12.2025 – deschis (Tragerile Speciale Loto de Anul Nou)
  • Joi 01.01.2026 – închis (nu au loc trageri loto)
  • Vineri 02.01.2026 – închis
  • Sâmbătă 03.01.2026 – deschis
  • Duminică 04.01.2026 – deschis (primele trageri loto din 2026)
  • Luni 05.01.2026 – deschis
  • Marți 06.01.2026 – închis
  • Miercuri 07.01.2026 – închis

Program de lucru cu publicul Aparatul Central (Plăți premii) *

  • * 31.12.2025 intervalul orar 9:00-13:00
  •    06.01.2026 – inchis
  •    07.01.2026 – inchis

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
3
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
5
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Digi Sport
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile loto
Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat al doilea cel mai mare jackpot din istorie
bile de la loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 21 decembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 18 decembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 14 decembrie 2025: Care sunt numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 11 decembrie 2025: care sunt numerele extrase și premiile puse în joc
Recomandările redacţiei
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al...
militari ucraineni trag cu un tun
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei...
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis...
Ultimele știri
Doi tineri au murit carbonizaţi după ce mașina în care se aflau a lovit o clădire și a luat foc
Haos înainte de Revelion: întârzierile Eurostar continuă. Mii de pasageri, blocați ore întregi în Tunelul Mânecii
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Fanatik.ro
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei
Adevărul
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro...
Playtech
Ce pensie ia un asistent medical: sporurile care se iau în calcul
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Lovitură de teatru! A anunțat că negociază transferul la FCSB de Sărbători, dar s-a făcut nevăzut
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au...
Newsweek
Românii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaintată, spre 70 ani. Procesul, ireversibil a început în Europa
Digi FM
Tradiții de Anul Nou în lume: obiceiuri de Revelion pentru noroc și prosperitate
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...