Risc de avalanșă pe munții din județul Brașov. Turiștii sfătuiți să evite să urce la altitudini mari

Salvamontiștii din județul Brașov sfătuiesc turiștii care se află pe munte în această perioadă să evite să urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă. Pentru cei care vor să meargă pe traseele montane, salvamontiștii le recomandă turiștilor să fie echipaţi corespunzător.

De asemenea, salvamontiștii recomandă turiștilor să fie îmbrăcați corespunzător, să aibă haine de schimb, hrană, băuturi calde și o baterie suplimentară pentru telefon.

„Salvamontiştii din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov recomandă evitarea tuturor traseelor montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, întrucât stratul de zăpadă, riscul de avalanşă şi condiţiile meteorologice instabile pot genera situaţii periculoase pentru turişti. Totodată, subliniem că deplasarea pe munte, indiferent de traseul ales sau de altitudine, necesită un echipament complet adecvat sezonului: îmbrăcăminte corespunzătoare, haine de schimb, hrană, băuturi calde, sursă de lumină şi baterie suplimentară pentru telefon. Planificarea turei trebuie realizată riguros, luând în considerare timpii de parcurgere, condiţiile meteo şi ora estimată de întoarcere", transmit oficialii Salvamont Braşov.

Totodată, aceștia fac apel „insistent” către turiști să nu urce singuri pe munte şi să ţină cont de faptul că vremea în zona montană se poate modifica rapid, influenţând semnificativ siguranţa deplasării pe traseele montane.

