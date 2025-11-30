Live TV

Risc de avalanșă pe munții din județul Brașov. Turiștii sfătuiți să evite să urce la altitudini mari

Data publicării:
Atenționare Salvamont: Avalanșă în Munții Bucegi. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane
Foto. Salvamont Brașov/ Facebook

Salvamontiștii din județul Brașov sfătuiesc turiștii care se află pe munte în această perioadă să evite să urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă. Pentru cei care vor să meargă pe traseele montane, salvamontiștii le recomandă turiștilor să fie echipaţi corespunzător.

De asemenea, salvamontiștii recomandă turiștilor să fie îmbrăcați corespunzător, să aibă haine de schimb, hrană, băuturi calde și o baterie suplimentară pentru telefon.

„Salvamontiştii din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov recomandă evitarea tuturor traseelor montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, întrucât stratul de zăpadă, riscul de avalanşă şi condiţiile meteorologice instabile pot genera situaţii periculoase pentru turişti. Totodată, subliniem că deplasarea pe munte, indiferent de traseul ales sau de altitudine, necesită un echipament complet adecvat sezonului: îmbrăcăminte corespunzătoare, haine de schimb, hrană, băuturi calde, sursă de lumină şi baterie suplimentară pentru telefon. Planificarea turei trebuie realizată riguros, luând în considerare timpii de parcurgere, condiţiile meteo şi ora estimată de întoarcere", transmit oficialii Salvamont Braşov.

Totodată, aceștia fac apel „insistent” către turiști să nu urce singuri pe munte şi să ţină cont de faptul că vremea în zona montană se poate modifica rapid, influenţând semnificativ siguranţa deplasării pe traseele montane.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
clienta in restaurant
„Ne uităm de 10 ori la meniu până comandăm”. Românii au rărit ieșirile la restaurant, din cauza scumpirilor
589554071_1297616219059589_247434173978774952_n
Salvamont Braşov publică fotografia unui tânăr de 18 ani căutat de duminică în Bucegi. Cine are informații să contacteze autoritățile
scandal pod bv
Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării
elicopter
Premieră: Elicopter Black Hawk folosit într-o misiune de salvare montană. Salvamontiștii caută un tânăr dispărut de 4 zile în Bucegi
salvamont
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări, salvamontiştii au găsit doar un rucsac
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru zeci de mii de români...
profimedia-0103035515
În urmă cu câteva decenii, transplantul de față promitea speranță...
artisti pe scena
Târgul de Crăciun din Constanța, viral din nou. După clădirea horror...
Ultimele știri
Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Anunțul Dianei Buzoianu după ședința cu autoritățile județene
Prognoza pentru 1 decembrie. ANM anunță ploi în centru, sud și est, alături de lapoviță la munte. Cum va fi vremea în Capitală
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Decizia luată de Peluza Nord dacă FCSB pierde cu Farul și ratează play-off-ul: „Vor veni alții”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a...
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
Test de perspicacitate viral. Poţi vedea repede cele patru pisici ascunse printre tigri?
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Avertizată că ”mulți vor muri”, FIFA n-a stat la discuții și a semnat contractul de un miliard de euro
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...