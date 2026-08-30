Un mesaj RO-Alert a fost transmis duminică, 30 august, pentru nord-estul județului Tulcea, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România.

Potrivit MApN, ținta a fost detectată la ora 10:36, la aproximativ 20 de kilometri est de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei române. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația începând cu ora 10:36.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 10:50, un mesaj RO-Alert valabil pentru nord-estul județului Tulcea. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat că ținta aeriană ar fi pătruns în spațiul aerian românesc.

Mai multe alerte în ultimele zile

Mesajul de duminică vine după o serie de alerte transmise în ultimele zile pentru nordul și estul județului Tulcea, pe fondul activității aeriene din apropierea graniței cu Ucraina.

Pe 27 august, locuitorii din zonă au primit mai multe mesaje RO-Alert. Primul a fost transmis la ora 06:54, după detectarea unei ținte aeriene la aproximativ trei kilometri nord de Vâlcove, în Ucraina. MApN a precizat atunci că nu a fost detectată nicio pătrundere în spațiul aerian național.

Un al doilea mesaj a fost transmis în aceeași zi, la ora 10:18, după detectarea unui grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-18 spaniole și un elicopter românesc au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

În cursul serii de 27 august a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene la aproximativ 33 de kilometri nord de Insula Șerpilor. Nici în aceste situații nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian românesc.

Cu o seară înainte, pe 26 august, fusese transmis un alt mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene la nord de Vâlcove, în Ucraina. Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat pentru monitorizarea situației.

Editor : A.R.