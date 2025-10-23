Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a ordonat, în ultimii ani, construirea, în mod ilegal, a 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz din estul Bucureștiului, potrivit Recorder. Edilul le-a reproșat cetățenilor care i-au pus întrebări despre acest subiect că au venit pregătiți de acasă. Mai mult decât atât, edilul susține că drumurile au fost dintotdeauna acolo, iar țevile de gaz au apărut după.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Au venit cu tema si nu mă lasă să vorbesc. Drumurile astea au fost aici dintotdeauna. Gazul care trece prin țeava aia, nu e nici al meu, nici al dvs. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava lor e sub strada noastră. Și este de datoria lor să își protejzze țeava, că nu e nici a mea nici a dvs.

Dacă dumnealor consideră că există un pericol public cu străzile astea, eu le-am dat în scris să vină să le închidă azi. Eu înțeleg că e o temă, că v-ați organizat să veniți aici. De când mă știu, pe drumurile astea cu camioane grele se circula.

Potrivit Recorder, la ordinul primarului din Sectorul 3, s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri peste magistrale de gaz. Un raport de expertiză obținut de Recorder arată că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate. Inginerii Transgaz spun că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie.

