Exclusiv Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate deasupra magistralelor de gaz: Țevile sunt ale Transgaz. Să-și facă treaba

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, joi, la Digi24, că este datoria Transgaz să facă lucrările necesare pentru a evita orice pericol în zona în care Primăria a asfaltat 11 drumuri peste magistrale de gaz în estul Bucureștiului. „Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent”, spune edilul, în condițiile în care Transgaz afirmă că a transmis sesizări că noile drumuri reprezintă un risc la siguranța locuitorilor din zonă, având în vedere presiunea suplimentară asupra conductelor. 

„Noi facem o grămadă de lucruri bune pe care nu vă interesează. Dumneavoastră vorbiți despre o chestiune absolut marginală. Drumurile acelea, de când era exploatarea agricolă, au existat, au fost circulate de utilaje grele, tractoare și așa mai departe. Nu sunt drumuri pe care le-a inventat Negoiță acum. Dacă ele sunt neprotejate și dacă au fost neprotejate.... sunt în proprietatea Transgaz, care încasează mulți bani de la fiecare dintre noi. Dacă există o problemă acolo, să o rezolve. Acel drum nu e inventat de mine. Acuma trec mașini mici pe acolo. N-am niciun fel de problemă, dacă este pericol, așa cum susțin unii. Este un material cu rea-credință făcut, luat așa de la colț de stradă, pe surse...”, susține Robert Negoiță. 

Întrebat dacă a cerut avizul Transgaz pentru cele 11 drumuri, primarul a spus că nu are nevoie 

„Pe drumuri existente, pe care le reabilitez, n-ai nevoie de autorizație de construire pentru refacere drum, din ce știu eu”, spune acesta. 

În ceea ce privește sesizările primite de la Transgaz pentru sistarea lucrărilor, deoarece reprezintă un pericol pentru populație, Negoiță afirmă că „există sesizări din partea tuturor, pentru că, la noi aici, oricine vrea să facă ceva, se găsesc 100 să-l împiedice să-și facă treaba”. 

„Dar mie mi se pare că dumneavoastră puneți problema foarte greșit. Ideea e așa. Atâta vreme cât există drum acolo, cine ar fi trebuit să se asigure că țevile sunt protejate? Răspunsul meu este clar: Transgaz, pentru că-i țeava dumnealor nu e a mea, nu-i a Primăriei Sector 3. Gazul care e taxat pentru că trece pe țeava respectivă, încasează Transgaz, nu Primăria. În consecință, hai să-și facă fiecare treaba. 

Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent. 

Văd că enumerați o grămadă de aspecte, dar nu înțeleg care e legătura, pentru că problema noastră este următoarea. Dacă Transgaz și-a construit țeava corect și a protejat-o sau nu, eu n-am de unde să știu chestiunea asta”, mai afirmă Robert Negoiță. 

