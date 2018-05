Rocanotherworld 2018: altruism, peste 60 trupe și DJs, artă contemporană și gastronomie

Festivalul caritabil Rocanotherworld va avea loc în perioada 22-24 iunie și se va desfășura în 2 locații din Iași: la pârtia de schi și Galeria Genesis. În cele trei zile de festival sunt așteptate peste 50.000 de persoane, din România și din străinătate. Pentru ediția a III-a, organizatorii propun un eveniment complex, care va include muzică, artă contemporană, design și gastronomie, unde vor concerta peste 30 de trupe live, 30 de DJs și se vor desfășura diverse activități recreative.

Așa cum a obișnuit publicul până acum, pârtia de schi - un amfiteatru între dealuri, va găzdui scena de muzică rock și indie. Noutatea ediției de anul acesta, Galeria Genesis va fi spațiul experiențelor senzoriale: workshopuri pentru artiști, instalații de artă contemporană, chill zone, street food, scenă de muzică acustică, scenă de muzică electronică, alături de alte activități creative. Galeria Genesis se află în zona fostei Fabrici Moldomobila, transformată în ultimul an de comunitatea artiștilor ieșeni într-o galerie de artă murală în aer liber.

Toți artiștii vor concerta probono în cadrul Rocanotherworld, susținând ideea caritabilă a evenimentului. Anul acesta, festivalului se alătură și 3 trupe internaționale, din Marea Britanie, Republica Moldova și Cehia. Printre trupele anunțate până acum se numără și Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, Argatu' + Mos Martin, Bodark, Denorm, E.M.I.L., Eyedrops, Exit Empire (Cehia), Jurjak, Nava Mamă, Neuronspoiler (UK)Șuie Paparude, (Rep.Moldova), Toulouse Lautrec, We Singing Colors + more to be announced.

Fii pentru alții

Anul acesta, fondurile adunate prin donații vor fi direcționate către Hala FIX - cel mai mare teatru independent din țară și către constituirea unui fond pentru artiștii independenți.

„Rocanotherworld va fi întotdeauna un eveniment cu, despre și pentru alții, susținând an de an cauze diferite, care pot avea un impact real și pozitiv asupra societății. Deși intrarea rămâne liberă, dorim să creștem implicarea participanților și partea caritabilă a festivalului. De aceea, accesul va fi pe bază de brățară, în funcție de nivelul de implicare ales: cea gratuită, alături de trei tipuri de brățări pe bază de donații.”, declară Patricia Butucel - Director Rocanotherworld.

Despre Festivalul Rocanotherworld

Festivalul Rocanotherworld a debutat în anul 2016 și l-a avut ca inspirație pe Ioan Dan Niculescu („Roca”) — designer, călător, DJ, gurmand, antreprenor și deschizător de suflete. Toate activitățile sunt conturate în jurul dorinței de a oferi și a principiilor pe care acesta le-a îmbrățișat de-a lungul vieții: Fii curios! Fii diferit! Fii pentru alții!

În luna iunie 2017, Festivalului Rocanotherworld a adunat 25.000 de participanți pe pârtia de schi din Iași și în locațiile partenere, iar peste 60 de artiști din toată țara au oferit spectacole inedite. În urma evenimentului, donațiile au fost distribuite către Asociatia Max Dog din Popricani (4.600 lei), Asociația Toto - prietenul animalelor din Miroslava (4.600 lei), Adăpostul Târgu Frumos (4.600 lei), precum și către Casa Share, un ONG dedicat familiilor nevoiașe (14.000 lei).