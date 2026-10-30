Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, joi, că bugetul total al domeniului sănătății va fi suplimentat cu 8,3 miliarde de lei, în urma rectificării bugetare. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei vor reveni Ministerului Sănătății, iar 7,1 miliarde de lei vor merge către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), a mai spus social-democratul.

Într-un briefing la Palatul Victoria, ministrul a declarat că sistemul sanitar a traversat „cea mai puternică criză financiară din ultimii 10 ani”, pe fondul măsurilor de reducere a cheltuielilor și al blocajelor financiare.

„După o perioadă lungă de tăieri făcute fără viziune și de blocaje financiare, sistemul de sănătate a tranzitat cea mai puternică criză financiară din ultimii 10 ani de zile. Încep prin a mulțumi pacienților, medicilor, asistenților, infirmierilor și întregului personal medical, pentru că nu și-au pierdut răbdarea și pentru că nu și-au pierdut încrederea”, a afirmat Alexandru Rogobete, la finalul ședinței de Guvern.

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Cum vor fi împărțite cele 8,3 miliarde de lei

Potrivit ministrului PSD, din cele 1,2 miliarde de lei alocate Ministerului Sănătății, 500 de milioane de lei provin din deblocarea a 10% din buget, 700 de milioane de lei reprezintă o optimizare și o redistribuire, iar alte 72 de milioane de lei sunt destinate suplimentar zonei de urgență și programelor de sănătate.

Printre prioritățile finanțării se numără unitățile de primiri urgențe, serviciile de ambulanță, secțiile de terapie intensivă și centrele pentru tratarea pacienților cu arsuri grave.

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„Aproximativ 170 de milioane de lei vor fi alocați suplimentar față de cei 150 de milioane alocați deja săptămâna trecută către unitățile de primiri urgențe. Zona de acțiuni prioritare: anestezie, terapie intensivă, neonatologie, traumă, arși gravi, pacienți cu infarct, cu AVC – 100 de milioane de lei pentru serviciile de ambulanță județene, respectiv București-Ilfov – 183 de milioane de lei și o suplimentare a proiectelor derulate prin Banca Mondială, cele trei centre de arși gravi în valoare de 115 milioane de lei”, a explicat Rogobete.

Banii alocați CNAS vor acoperi programele naționale și datoriile către spitale și farmacii

Din cele 7,1 miliarde de lei alocate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 3,2 miliarde de lei reprezintă o suplimentare, iar 3,9 miliarde de lei provin din deblocarea a 10% și redistribuire.

Sumele vor fi folosite pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, inclusiv oncologie, boli cardiovasculare și diabet, dar și pentru plata datoriilor către spitalele publice, farmacii și furnizorii de medicamente și dispozitive medicale.

„Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, compus din 3,2 miliarde de lei suplimentare și 3,9 miliarde de lei deblocarea 10% și prin redistribuire, vor acoperi plățile pentru programele naționale de sănătate: oncologie, boli cardiovasculare, diabet zaharat și celelalte programe naționale, plus plata integrală a datoriilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru serviciile de sănătate oferite de spitalele publice, farmacii și zona de medicamente și dispozitive medicale din programele naționale de sănătate”, a declarat Rogobete.

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El a precizat că finanțarea suplimentară ar trebui să reducă presiunea asupra spitalelor și să evite situațiile în care unitățile medicale nu mai au bani pentru a-și asigura stocurile de medicamente.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate probabil, cel mai probabil la a doua rectificare va mai beneficia de o ajustare pozitivă pentru că aceste 7,1 miliarde acoperă, și am hotărât așa, să acoperim zona de servicii medicale, zona de programe, zona de spitale, astfel încât pacientul și spitalele să nu mai fie sub presiunea financiară a funcționării și să nu mai asistăm la scenele din această vară-toamnă când pacienții alergau prin spitale pentru a-și găsi medicamentele, pentru că spitalele nu mai aveau resurse financiare suficiente pentru a pune comenzi și a-și susține stocurile. Cu toate acestea, rămâne un rest de 4,7 miliarde de lei pentru zona de concedii medicale, unde împreună am hotărât să le completăm la a doua rectificare bugetară”, a mai spus ministrul Sănătății.

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La final, Rogobete a mulțumit premierului și ministrului Finanțelor pentru soluțiile găsite în urma discuțiilor privind finanțarea sistemului sanitar.

„Iată că atunci când există dialog, atunci când există echilibru în dialog, atunci când există viziune, lucrurile pot merge într-o direcție bună și vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru și ministrului Finanțelor pentru dialogul avut și pentru soluțiile găsite, cu argumente, cu înțelegerea sistemului de sănătate și cu înțelegerea faptului că din sistemul de sănătate nu se poate ciopârți pentru a reduce o cifră cu orice preț”, a conchis acesta.

Editor : Ana Petrescu