Rogobete anunță program național de formare a personalului ATI, finanțat din PNRR, pentru reducerea infecțiilor nosocomiale

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat lansarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea siguranței pacienților din secțiile de terapie intensivă (ATI) și pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și a subliniat că personalul medical din ATI lucrează „sub o presiune constantă, la limita rezistenței umane”.

„În ATI lucrează oameni, nu roboți”, a transmis ministrul într-o postare făcută miercuri pe Facebook, în care a atras atenția asupra nevoii de soluții reale, nu doar de „constatări și vorbe politice”, în ceea ce privește controlul infecțiilor din spitale.

Alexandru Rogobete a precizat că ordinul de funcționare a secțiilor ATI a fost modificat, fiind introdus în structura de personal un epidemiolog dedicat fiecărei secții, precum și un asistent medical responsabil cu controlul infecțiilor.

Totodată, ministrul Sănătății a anunțat semnarea unui nou program național de formare și evaluare continuă a personalului medical din ATI, finanțat prin PNRR.

Este vorba despre Programul Național de formare de formatori pentru asistenții medicali din ATI, conceput ca un instrument de sprijin practic, nu ca un mecanism de control sau un program pur teoretic. Potrivit lui Rogobete, inițiativa vizează crearea unei rețele naționale de asistenți medicali din ATI care vor deveni formatori pentru colegii lor, contribuind la consolidarea muncii în echipă și la creșterea siguranței pacienților.

„Siguranța pacientului nu se naște din hârtii, ci din echipe care se cunosc, se susțin și lucrează coerent, chiar și sub presiune”, a subliniat Rogobete, care a adăugat că programul este gândit să rămână în sistem și să întărească activitatea din secțiile de terapie intensivă.

Ministrul Sănătății a mulțumit Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, precum și Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pentru implicarea în realizarea acestui program.

