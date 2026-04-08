Rogobete anunță reorganizarea gărzilor și a blocului operator. Va fi introdusă garda intervențională

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri, o modificare legislativă care reorganizează activitatea din spitale: gărzile vor putea fi făcute în ture de 12, 18 sau 24 de ore, este introdusă garda intervențională, iar programul blocului operator va putea fi extins până la ora 20:00. În paralel, ministerul modifică și finanțarea secțiilor de Terapie Intensivă din România, prin programul național Acțiuni Prioritare ATI (AP-ATI).

„Astăzi am pus în transparență decizională o nouă modificare legislativă care completează reașezarea sistemului de sănătate și modul în care sunt oferite serviciile medicale pentru oameni”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, principalele schimbări vizează „regândirea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi”, „flexibilizarea activității chirurgicale în blocul operator” și „regândirea mecanismului de organizare a gărzilor”.

În ceea ce privește blocul operator, ministrul a explicat că programul va putea fi extins.

„Blocul operator poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient”, a subliniat ministrul PSD.

Aceeași regulă va fi aplicată și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, unde activitatea va putea fi organizată în două ture, în funcție de adresabilitate și resursele disponibile. Decizia va aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale.

În privința gărzilor, Alexandru Rogobete a anunțat introducerea unei noi categorii.

„Clarificăm modul de organizare a gărzilor: gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu și, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi - garda intervențională, pentru specialitățile cu acest specific (cardiologie intervențională, neurologie intervențională, radiologie intervențională etc.)”, a mai spus ministrul.

De asemenea, spitalele vor avea posibilitatea să își organizeze gărzile în funcție de nevoi.

„Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate”. a explicat Rogobete.

Ministrul a precizat că ajustările sunt adaptate realităților actuale.

„Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activității medicale și al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ține cont de resursa umană, de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice și de nevoile oamenilor”, a adăugat el.

Modificări și în finanțarea secțiilor ATI

Într-o altă postare, Alexandru Rogobete a anunțat schimbări privind finanțarea secțiilor de terapie intensivă.

„Punem în transparență decizională o modificare și o completare importantă a ordinului de ministru care reglementează modul de finanțare a secțiilor de ATI din România, prin programul național Acțiuni Prioritare ATI (AP-ATI)”, a scris Rogobete, într-o altă postare pe Facebook.

El a subliniat importanța acestui program.

„Prin acest program, Ministerul Sănătății finanțează direct secțiile de ATI din spitalele publice din România, acolo unde sunt tratați cei mai critici pacienți și unde, de cele mai multe ori, se face diferența dintre viață și moarte”, a explicat Rogobete.

Concret, lista de produse eligibile a fost extinsă.

„A fost actualizată și extinsă lista de materiale sanitare, consumabile și medicamente eligibile pentru a fi achiziționate prin AP-ATI, ținând cont de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice”, a adăugat ministrul Sănătății.

În plus, ordinul permite acum finanțarea unor activități din blocul operator.

„Au fost introduse activități noi eligibile la finanțare în AP-ATI, precum intervențiile din sala de operație – anestezia. Dacă până acum ordinul permitea finanțarea serviciilor doar din secțiile de terapie intensivă, prin această modificare permitem achiziționarea de materiale sanitare, consumabile și medicamente și pentru blocul operator”, a mai scris el.

Ministrul a anunțat și extinderea programului la noi unități medicale.

„Am introdus încă 5 spitale care vor beneficia de resurse financiare din acest program, printre acestea numărându-se Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Clinic de Urgență Târgoviște, Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc și Spitalul Municipal Turda”, a conchis ministrul Rogobete.