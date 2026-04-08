Rogobete anunță reorganizarea gărzilor și a blocului operator. Va fi introdusă garda intervențională

Modificări și în finanțarea secțiilor ATI

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri, o modificare legislativă care reorganizează activitatea din spitale: gărzile vor putea fi făcute în ture de 12, 18 sau 24 de ore, este introdusă garda intervențională, iar programul blocului operator va putea fi extins până la ora 20:00. În paralel, ministerul modifică și finanțarea secțiilor de Terapie Intensivă din România, prin programul național Acțiuni Prioritare ATI (AP-ATI).

„Astăzi am pus în transparență decizională o nouă modificare legislativă care completează reașezarea sistemului de sănătate și modul în care sunt oferite serviciile medicale pentru oameni”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, principalele schimbări vizează „regândirea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi”, „flexibilizarea activității chirurgicale în blocul operator” și „regândirea mecanismului de organizare a gărzilor”.

În ceea ce privește blocul operator, ministrul a explicat că programul va putea fi extins.

„Blocul operator poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient”, a subliniat ministrul PSD.

Aceeași regulă va fi aplicată și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, unde activitatea va putea fi organizată în două ture, în funcție de adresabilitate și resursele disponibile. Decizia va aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale.

În privința gărzilor, Alexandru Rogobete a anunțat introducerea unei noi categorii.

„Clarificăm modul de organizare a gărzilor: gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu și, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi - garda intervențională, pentru specialitățile cu acest specific (cardiologie intervențională, neurologie intervențională, radiologie intervențională etc.)”, a mai spus ministrul.

De asemenea, spitalele vor avea posibilitatea să își organizeze gărzile în funcție de nevoi. 

„Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate”. a explicat Rogobete.

Ministrul a precizat că ajustările sunt adaptate realităților actuale.

„Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activității medicale și al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ține cont de resursa umană, de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice și de nevoile oamenilor”, a adăugat el.

Modificări și în finanțarea secțiilor ATI

Într-o altă postare, Alexandru Rogobete a anunțat schimbări privind finanțarea secțiilor de terapie intensivă.

„Punem în transparență decizională o modificare și o completare importantă a ordinului de ministru care reglementează modul de finanțare a secțiilor de ATI din România, prin programul național Acțiuni Prioritare ATI (AP-ATI)”, a scris Rogobete, într-o altă postare pe Facebook.

El a subliniat importanța acestui program.

„Prin acest program, Ministerul Sănătății finanțează direct secțiile de ATI din spitalele publice din România, acolo unde sunt tratați cei mai critici pacienți și unde, de cele mai multe ori, se face diferența dintre viață și moarte”, a explicat Rogobete.

Concret, lista de produse eligibile a fost extinsă.

„A fost actualizată și extinsă lista de materiale sanitare, consumabile și medicamente eligibile pentru a fi achiziționate prin AP-ATI, ținând cont de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice”, a adăugat ministrul Sănătății.

În plus, ordinul permite acum finanțarea unor activități din blocul operator.

„Au fost introduse activități noi eligibile la finanțare în AP-ATI, precum intervențiile din sala de operație – anestezia. Dacă până acum ordinul permitea finanțarea serviciilor doar din secțiile de terapie intensivă, prin această modificare permitem achiziționarea de materiale sanitare, consumabile și medicamente și pentru blocul operator”, a mai scris el.

Ministrul a anunțat și extinderea programului la noi unități medicale.

„Am introdus încă 5 spitale care vor beneficia de resurse financiare din acest program, printre acestea numărându-se Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Clinic de Urgență Târgoviște, Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc și Spitalul Municipal Turda”, a conchis ministrul Rogobete.

Top Citite
Lebanon Israel Iran War
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan centru arsi timisoara
Nicușor Dan a vizitat Centrul de Mari Arși din Timișoara: „Se întâmplă și lucruri bune în România”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
România și Statele Unite consolidează colaborarea în sănătate. Rogobete vorbește despre soluții concrete pentru pacienți
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Alexandru Rogobete acuză presiuni din partea „unor somităţi” cărora le-a închis clinicile private
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma deciziei privind litigiul cu Pfizer
asistenta vaccineaza o persoana
Rogobete: La aproape 4 ani de când s-a terminat pandemia încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie în zona de vaccinare
Recomandările redacţiei
mae
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
bogdan ivan
Ivan: România nu depinde de petrolul din Golful Persic. Livrările vor...
Donald Trump și Mark Rutte tete a tete
Casa Albă: Trump va discuta cu Rutte despre posibila retragere a...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu e veșnic! Vedetele de la Atletico Madrid – Barcelona și PSG – Liverpool s-au oprit pentru a-l...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...