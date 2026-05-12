Alexandru Rogobete a declarat că, marți la Guvern, este semnat contractul de execuţie a Spitalului Regional de Urgenţă de la Cluj și a adăugat că „astfel putem spune că toate cele trei spitale regionale din România sunt în construire, termenul lor de execuţie fiind de 40 de luni”. Fostul ministru al Sănătăţii de la PSD a precizat că „este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale” și a menționat că proiectul de la Cluj era blocat, în iulie anul trecut, atunci când a preluat mandatul la minister.

„Licitaţia s-a deblocat undeva la începutul acestui an, au fost alocate sursele financiare necesare şi iată că acum se semnează contractual”, a completat Rogobete, în declarație susținută marți la Parlament.

Social-democratul a menţionat că investiţia este de „1,8 miliarde de lei, un spital de 85 a de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie, terapie intensivă, 22 de săli de operaţie şi peste 70 de cabinete în ambulatorul de specialitate” și a subliniat că „este o investiţie complexă, importantă pentru întreaga regiune şi cu un rol strategic la nivel naţional”.

Despre stadiul celorlalte proiecte, el a spus că „spitalul regional de la Craiova este într-o etapă destul de avansată şi se lucrează deja la etajul 1 al clădirii, iar pentru cel de la Iaşi contractul a fost semnat anul trecut în noiembrie, iar lucrările efective au început la începutul lunii martie”.

În acest context, Rogobete a concluzionat că „lucrările merg într-un ritm accelerat şi iată acum cel de la Cluj-Napoca şi putem spune că cele trei spitale regionale din România sunt toate în construcţie, termenul lor de execuţie fiind de 40 de luni”.

