Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist: „Nu se încearcă nicio mușamalizare”. Ce arată datele preliminare

Data publicării:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
De ce funcționa clinica deși nu primise avizul

Alexandru Rogobete i-a transmis tatălui fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică din București că nu încearcă nimeni să mușamalizeze cauzele care au dus la decesul copilului. Ministrul Sănătății a reiterat că datele preliminare ale verificărilor corpului de contorl arată că unitatea medicală respectivă nu avea echipamentele necesare pentru a putea fi făcută o anestezie generală.

„Din câte ştiu eu, toate serverele şi spaţiile de stocare au fost sigilate de către procurori. Inspecţia Sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii verifică din punct de vedere administrativ dacă acel spaţiu, dacă acea locaţie, respecta normativul în vigoare şi dacă erau aplicate toate protocoalele corespunzător. Eu verific doar administrativ. Sigur că am elemente din raport. Forma finală a lui va fi gata luni şi atunci vom decide şi care sunt sancţiunile administrative, dacă doriţi, pe care Ministerul Sănătăţii le poate aplica în acest sens”, a declarat Alexandrul Rogobete, întrebat dacă a avut acces şi la camerele de supraveghere de la clinica stomatologică deoarece sunt acuzaţii că ar fi încercată o muşamalizare a cazului şi ştergerea acelor imagini, sâmbătă la Antena 3 CNN, notează News.ro.

Citește și: Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”

Ministrul Sănătății a dat asigurări că nu este încercată nicio mușamalizare în acest caz.

„Nu se încearcă nicio muşamalizare şi vă asigur că toate datele au fost colectate de către colegii mei. Acesta este motivul pentru care am şi spus cu fermitate public că acea clădire, acel sediu nu are autorizaţie de funcţionare şi nu sunt respectate sau nu au fost respectate condiţiile minimale pentru aplicarea de anestezie generală”, a completat el.

De ce funcționa clinica deși nu primise avizul

Rogobete a fost întrebat de ce clinica funcţiona dacă doar solicitase avizul, dar nu îl şi primise.

„Din inconştienţă şi acesta este şi motivul pentru care am demarat primul şi cel mai mare control la nivel naţional acum patru săptămâni prin care colegii mei verifică toate clinicile private şi toate cabinetele private care au cel puţin o sală de operaţie. Este cel mai mare control extins la nivel naţional care se desfăşoară de după Revoluţie. Estimez că în două-trei săptămâni vom avea acest control finalizat Până atunci vă pot spune că au fost suspendate peste 20 de cabinete în această ţară şi amendate peste alte 30”, a mai explicat ministrul PSD.

El a adăugat că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii nu pot controla camerele video de la unitatea medicală Crystal Dental Clinic.

Citește și: Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici

„Din punct de vedere administrativ controlul deschis şi desfăşurat de Ministerul Sănătăţii va veni în completarea celui realizat de către Parchet. Eu nu am cum să verific camerele video ale instituţiei, doar Parchetul poate face acest lucru. Colegiul Medicilor va verifica conduita terapeutică şi va stabili dacă au existat elemente de malpraxis.

Ministerul Sănătăţii va verifica din punct de vedere administrativ modul în care era organizat şi dacă acest cabinet respecta sau nu normativele şi vă spun că nu le respecta şi că într-adevăr nu existau echipamentele minime necesare pentru ca în acel spaţiu să poată fi acordată anestezie generală, lucruri pe care le am din control, date preliminare, dar care confirmă, din păcate, tragedia care s-a întâmplat”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Citește și: Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală

Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată intravenos pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. El mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja.

Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată profund pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video.  El mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca aceștia să afle că fetiţa lor deja murise.

Citește și: Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică

