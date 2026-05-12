Live TV

Video Rogobete, despre cazul bebeluşului mort la Polizu: „Cunosc situaţia, mi-a fost sesizată când eram ministru. Am trimis Corpul de control

Data publicării:
Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat, marţi, referitor la cazul bebeluşului mort la Maternitatea Polizu, că este la curent cu situaţia, întrucât aceasta i-a fost sesizată în perioada în care se afla la conducerea ministerului. Social-democratul a precizat că a trimis atunci Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de stat şi ulterior a solicitat opinia Colegiului Medicilor din România.

„Cunosc situaţia acestui caz pentru că mi-a fost sesizată la Ministerul Sănătăţii când încă eram ministru. Am trimis Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de stat, dar în urma constatărilor, fiind un caz medical şi cu implicaţii medicale, a fost redirecţionat şi am solicitat opinia Colegiului Medicilor din România. Nu este o problemă de natură administrativă, fiind o situaţie pur medicală, Colegiul Medicilor va trebui să se pronunţe în urma anchetei pe care o fac ei”, a afirmat Rogobete, marți la Parlament.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că, „din ce a văzut în declaraţii, a fost trimisă Inspecţia Sanitară de stat pentru a verifica dacă probele microbiologice sunt respectate şi dacă conduita şi protocolul pentru reducerea infecţiilor nozocomiale a fost respectat”.

Citește și: HARTĂ Crește mortalitatea infantilă în România: cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Ce județe înregistrează cele mai multe decese

Ministerul Sănătăţii a anunţat că inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti au făcut verificări la Maternitatea Polizu, după ce o familie a reclamat că un nou-născut prematur a murit în urma unei infecţii luate din spital şi că acesta nu ar fi fost tratat corespunzător.

Inspectorii nu au constatat neconformităţi privind condiţiile igienico-sanitare, însă au dat o sancţiune de 2.000 de lei medicului curant întrucât nu a fost făcut screeningul la internare. Totodată, a fost sesizat Colegiul Medicilor pentru aspecte care vizează un posibil caz de malpraxis. Reprezentanţii unităţii medicale precizează că a fost făcută o anchetă internă şi colaborează cu celelalte instituţii care fac verificări.

Citește și: Rogobete: Contractul pentru Spitalul Regional Cluj este semnat astăzi la Guvern. „Toate cele trei spitale regionale sunt în construire”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
3
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
Digi Sport
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Rogobete: Contractul pentru Spitalul Regional Cluj este semnat astăzi la Guvern. „Toate cele trei spitale regionale sunt în construire”
bebeluș prematur într-un incubator
DSP a făcut verificări la Maternitatea Polizu, unde un nou-născut prematur a murit: un medic a fost amendat. Precizările spitalului
rar
Nereguli majore la Registrul Auto Român: licitații „feliate” și contracte împărțite pentru a ocoli legea achizițiilor
un medic isi pune manusi chirurgicale
Cabinetul medical din Capitală, unde o femeie a decedat după o intervenţie estetică, a fost închis, anunță Ministerul Sănătății
Surgeon getting ready for a procedure by putting on sterile gloves
Colegiul Medicilor s-a autosesizat după moartea unei femei în urma unui lifting facial la București
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Theodor Stolojan: Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția. Există...
intrarea in sala CCR
Avocatul Poporului a atacat la CCR ultima ordonanță de urgență...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”. Ce...
gen american ben hodges
Ben Hodges: Războiul din Iran este „o catastrofă pentru SUA”...
Ultimele știri
Întâlnire PNL - USR înainte de consultările de la Cotroceni
Schimbări în transportul public pentru concertul Metallica. Şase linii vor fi deviate temporar, cinci vor avea program prelungit
O săptămână de la căderea Guvernului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, la Interviurile Digi24.ro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale...
Adevărul
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta...
Pro FM
George Burcea, reacție după ce a fost acuzat că a ironizat-o pe Andreea Bălan chiar în ziua nunții ei: "Îmi...
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Ce înseamnă, de fapt, un premier tehnocrat și cum poate apărea un guvern tehnocrat în România. De ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
De la livrator de pizza la câștigător de Oscar. Rami Malek împlineşte 45 de ani. Ce a păstrat după „Bohemian...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...