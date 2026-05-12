Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat, marţi, referitor la cazul bebeluşului mort la Maternitatea Polizu, că este la curent cu situaţia, întrucât aceasta i-a fost sesizată în perioada în care se afla la conducerea ministerului. Social-democratul a precizat că a trimis atunci Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de stat şi ulterior a solicitat opinia Colegiului Medicilor din România.

„Cunosc situaţia acestui caz pentru că mi-a fost sesizată la Ministerul Sănătăţii când încă eram ministru. Am trimis Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de stat, dar în urma constatărilor, fiind un caz medical şi cu implicaţii medicale, a fost redirecţionat şi am solicitat opinia Colegiului Medicilor din România. Nu este o problemă de natură administrativă, fiind o situaţie pur medicală, Colegiul Medicilor va trebui să se pronunţe în urma anchetei pe care o fac ei”, a afirmat Rogobete, marți la Parlament.

El a adăugat că, „din ce a văzut în declaraţii, a fost trimisă Inspecţia Sanitară de stat pentru a verifica dacă probele microbiologice sunt respectate şi dacă conduita şi protocolul pentru reducerea infecţiilor nozocomiale a fost respectat”.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti au făcut verificări la Maternitatea Polizu, după ce o familie a reclamat că un nou-născut prematur a murit în urma unei infecţii luate din spital şi că acesta nu ar fi fost tratat corespunzător.

Inspectorii nu au constatat neconformităţi privind condiţiile igienico-sanitare, însă au dat o sancţiune de 2.000 de lei medicului curant întrucât nu a fost făcut screeningul la internare. Totodată, a fost sesizat Colegiul Medicilor pentru aspecte care vizează un posibil caz de malpraxis. Reprezentanţii unităţii medicale precizează că a fost făcută o anchetă internă şi colaborează cu celelalte instituţii care fac verificări.

Editor : Ana Petrescu