Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge în Statele Unite pentru discuții cu Pfizer și alți giganți din industria farmaceutică, dar și cu reprezentanți ai Băncii Mondiale, în încercarea de a transforma pierderile financiare legate de vaccinurile împotriva COVID-19 în investiții și tratamente pentru pacienții din România.

Conform unei informări transmise de Ministerul Sănătății, agenda ministrului Alexandru Rogobete în Statele Unite include o serie de întâlniri și evenimente dedicate cooperării în domeniul medical.

Citește și: Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma deciziei privind litigiul cu Pfizer

Miercuri, acesta va avea o întrevedere cu reprezentanții companiei Eli Lilly, va participa la masa rotundă „Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanțarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonar și a capacității sistemelor de sănătate” și se va întâlni cu reprezentanții Pfizer.

Joi sunt programate discuții cu reprezentanții GE HealthCare, precum și mai multe întâlniri, formale și informale, cu oficiali ai Băncii Mondiale.

Citește și: Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer. Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor merg săptămâna viitoare în SUA

Vineri, ministrul va participa la masa rotundă „Acțiuni inițiate la nivel național: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate”, după care va avea întâlniri cu reprezentanții Medtronic și, din nou, cu cei ai companiei Pfizer.

Potrivit Ministerului Sănătății, vizita face parte din demersurile autorităților de a transforma pierderile financiare generate de achiziția vaccinurilor anti-COVID-19 într-un beneficiu concret pentru pacienți, prin facilitarea accesului la tratamente care nu sunt disponibile în prezent în sistemul public.

Citește și: Rogobete: România trebuie să dea Pfizer aproape 3,4 miliarde de lei. Indiferent că e contestată sau nu decizia, va trebui să plătim

O instanţă belgiană a obligat Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

Pe 3 aprilie, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a declarat că decizia instanţei în cazul Pfizer nu a fost transmisă încă, prin executor judecătoresc, statului român, iar termenul de depunere a apelului curge din momentul acestei notificări oficiale şi este de 30 de zile.

Citește și: Președintele spune că ar trebui făcute publice contractele cu Pfizer: „E și vina autorităților, fără discuție”

