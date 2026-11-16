Rogobete le cere scuze pacienţilor oncologici și anunță decizia în privința medicamentului Lyrica. „Nu aceasta a fost intenţia mea”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a cerut scuze pacienţilor oncologici care se confruntă cu dificultăţi în găsirea medicamentelor prescrise şi a anunţat măsuri pentru suplimentarea stocurilor de pregabalină, substanţa activă din medicamentul Lyrica şi variantele sale generice.

Într-o postare publicată luni pe Facebook, ministrul a recunoscut că modul în care a abordat anterior problema stocurilor unui medicament ar fi putut fi perceput ca lipsit de empatie.

„Le cer scuze pacienţilor oncologici care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenţia mea, nici pe departe”, a transmis Alexandru Rogobete.

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Ministrul a explicat că dificultăţile întâmpinate de pacienţi nu sunt cauzate neapărat de lipsa medicamentelor din depozite, ci şi de distribuţia neuniformă a stocurilor între farmacii.

Potrivit datelor prezentate de acesta, în Bucureşti şi Ilfov există 430 de farmacii care au pe stoc medicamente pe bază de pregabalină, inclusiv Lyrica în concentraţiile de 75 mg, 150 mg şi 300 mg. La nivel naţional, numărul farmaciilor care au aceste medicamente disponibile este de 3.367.

Două măsuri pentru suplimentarea stocurilor de pregabalină

Alexandru Rogobete a anunţat că a convocat o întâlnire de urgenţă cu reprezentanţii Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), ai Asociaţiei Farmaciilor şi Farmaciştilor din România (AFFR), ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Discuţiile au vizat disponibilitatea medicamentului Lyrica şi a variantelor generice care conţin aceeaşi substanţă activă, pregabalina.

În urma întâlnirii, ministrul a dispus două măsuri imediate. Prima presupune identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil şi redistribuirea stocurilor către unităţile în care medicamentul lipseşte.

„Aşa cum am spus şi ieri, existenţa stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găseşte în fiecare farmacie. Distribuţia neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm”, a precizat Rogobete.

A doua măsură vizează suplimentarea stocurilor farmaciilor cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conţin pregabalină, echivalentul a peste 2,5 milioane de capsule. În acest sens, social-democratul a anunţat că a semnat un ordin de ministru.

Rogobete: Notificările de discontinuitate nu înseamnă automat că medicamentul nu se mai găseşte pe piaţă

Ministrul Sănătăţii a făcut şi precizări privind notificările de discontinuitate a producţiei publicate de ANMDMR, explicând că acestea nu indică automat dispariţia unui medicament de pe piaţă.

„Înţeleg însă că, pentru un pacient care îşi caută tratamentul, această explicaţie nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obţine la timp”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Acesta a mai spus că nu a susţinut niciodată că toate problemele din sistemul sanitar au fost rezolvate şi că responsabilitatea sa este să identifice disfuncţionalităţile şi să ia măsuri concrete.

„În această situaţie, pacienţii au nevoie de răspunsuri clare şi de soluţii concrete. Voi urmări în continuare situaţia şi voi comunica transparent măsurile luate şi rezultatele lor. Pacienţii au nevoie de acces la medicamente şi de siguranţa că îşi pot continua tratamentul prescris. Aceasta este prioritatea mea. Disputele politice pot aştepta!”, a încheiat ministrul Sănătăţii.

Editor : A.P.