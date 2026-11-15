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Rogobete: Marile lanțuri de farmacii controlează tot mai mult piața medicamentelor. Stocurile din depozite ar putea fi făcute publice

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medicamente in farmacie
Foto: Guliver/Getty Images
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Alexandru Rogobete a anunțat că va discuta, marți, la Bruxelles, cu distribuitorii de produse farmaceutice și cu producătorii de medicamente la nivel european, despre lipsa unor medicamente de pe piața din România. Ministrul Sănătății susține că numeroase produse sunt disponibile în depozite, dar nu ajung în farmacii, și pune această situație pe seama influenței tot mai mari a marilor lanțuri de farmacii. În acest context, oficialul a anunțat o modificare legislativă prin care stocurile de medicamente din depozite vor fi făcute publice pe site-ul Ministerului Sănătății.

„Voi avea o întâlnire marţi, la Bruxelles, cu distribuitorii de produse farmaceutice şi cu producătorii de medicamente la nivel european. Există multe molecule, produse farmaceutice, care sunt de fapt în depozite, dar nu sunt distribuite în farmacii şi atunci persoanele nu găsesc aceste medicamente şi există şi discontinuităţi pentru anumite preparate care ţin de producător (...) Există poate şi alte medicamente care au discontinuitate, dar ele au înlocuitor şi atunci sfatul meu ar fi să nu meargă doar după denumirea comercială, să caute după substanţa activă”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferinţă de presă.

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Întrebat de ce unele medicamente rămân în depozite şi nu ajung pe rafturile farmaciilor, ministrul a afirmat că marile lanţuri de farmacii au o influenţă tot mai mare asupra pieţei.

„Din păcate, piaţa de medicamente din România a început să devină tot mai controlată de marile lanţuri de farmacii şi urmează o modificare legislativă prin care stocurile din depozite să fie făcute publice, pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Ce înseamnă mai exact? Un medicament foarte ieftin sau un medicament cu volum foarte mic nu îl pune pe raft pentru că există costurile de afişare, iar el nu are o vânzare foarte mare şi atunci preferă să nu îl aducă”, a precizat Rogobete.

Editor : A.P.

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