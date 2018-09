Român acuzat că a abuzat sexual 14 femei în Thailanda. Este fost discipol al lui Gregorian Bivolaru

Narcis Tarcău, un fost discipol al lui Gregorian Bivolaru, a fost acuzat că a abuzat sexual 14 femei la o şcoală de yoga de pe insula thailandeză Koh Phangan, scrie The Guardian.

Narcis Tarcau / FOTO: retreat.guru

Cele 14 femei alături de încă doi bărbaţi susţin că timp de 15 ani şcoala de yoga a fost un mediu care a permis abuzul sexual, violul şi învăţături misogine, astfel „spălând pe creier” sute de femei care au întreţinut relaţii sexuale cu Tarcău, care se autointitula Swami Vivekandanda Saraswati.

După ce 31 de femei au depus plângeri către şcoala Agama Yoga, instituţia a încercat să gestioneze problema intern, dar acum a fost lansată o anchetă independentă.

Tarcău ar fi părăsit insula în iulie, după ce mai multe femei l-au acuzat în public de abuz sexual. Românul nu s-ar mai afla în Thailanda.

Majoritatea femeilor au dat declaraţii sub anonimat pentru The Guardian şi provin din Marea Britanie, Australia, Brazilia, SUA şi Canada. Trei dintre ele susţin că au fost violate de Tarcău, sub pretextul de vindecare spirituală.

Când femeile îl refuzau el le-ar fi spus că „ştie ce este mai bine pentru ele.”

Cultura de comportament sexual nepotrivit era răspândită la Agama, cel puţin alţi doi profesori fiind acuzaţi de abuz sexual sau viol. Ambii au părăsit şcoala în iulie.

Tarcău a înfiinţat Agama după ce a părăsit India în momentul în care i-a fost revocată viza. El este un fost discipol al lui Gregorian Bivolaru, care rămâne printre cei mai căutaţi infractori de pe lista Europol, după ce a fost găsit vinovat de relaţii sexuale cu o minoră.

Sursa: news.ro

