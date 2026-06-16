România a ajuns ultima în UE la numărul locurilor de muncă vacante. Cum arată noile date Eurostat

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,1%, în primul trimestru din 2026, fiind nemodificată faţă de precedentele trei luni şi în scădere de la 2,2% în perioada similară din 2025, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).



În primele trei luni din 2026, cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile date erau în România (0,6%), Polonia (0,8%), Bulgaria, Spania şi Slovacia (toate cu 0,9%), în timp ce ţările membre cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante au fost Ţările de Jos (4%), Belgia (3,4%), Malta (3,3%) şi Austria (3,1%).



În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2,3% în primul trimestru din 2026, în creştere de la 2,2% în precedentele trei luni, dar în scădere de la 2,4% în perioada similară din 2025.



În UE, rata locurilor de muncă vacante s-a situat în primul trimestru din 2026 la 1,8% în construcţii şi industrie şi la 2,3% în servicii.



Comparativ cu situaţia din primul trimestru din 2025, rata locurilor de muncă vacante a crescut în trei state membre, a rămas stabilă în opt şi a scăzut în 16 de ţări membre. Creşteri au fost în Malta (0,4 puncte procentuale - pp), Portugalia şi Slovenia (ambele cu 0,2 pp), cel mai semnificativ declin fiind în Belgia (minus 0,7%), Austria (minus 0,5 pp), Finlanda (minus 0,5 pp), Danemarca, Italia (ambele cu minus 0,4 pp) şi Franţa (minus 0,3 pp).



În ceea ce priveşte România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Naţional de Statistică (INS), numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru al acestui an a fost de 28.300, în scădere cu 4.300 faţă de perioada similară din 2025.



În primele trei luni din 2026, rata locurilor de muncă vacante a fost estimată la 0,55%, la fel ca în trimestrul precedent, dar în scădere cu 0,08 puncte procentuale faţă de primul trimestru din 2025.

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Editor : C.A.