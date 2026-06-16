Live TV

România a ajuns ultima în UE la numărul locurilor de muncă vacante. Cum arată noile date Eurostat

Data publicării:
oameni pe strada
Foto: Shutterstock

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,1%, în primul trimestru din 2026, fiind nemodificată faţă de precedentele trei luni şi în scădere de la 2,2% în perioada similară din 2025, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În primele trei luni din 2026, cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile date erau în România (0,6%), Polonia (0,8%), Bulgaria, Spania şi Slovacia (toate cu 0,9%), în timp ce ţările membre cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante au fost Ţările de Jos (4%), Belgia (3,4%), Malta (3,3%) şi Austria (3,1%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2,3% în primul trimestru din 2026, în creştere de la 2,2% în precedentele trei luni, dar în scădere de la 2,4% în perioada similară din 2025.

În UE, rata locurilor de muncă vacante s-a situat în primul trimestru din 2026 la 1,8% în construcţii şi industrie şi la 2,3% în servicii.

Comparativ cu situaţia din primul trimestru din 2025, rata locurilor de muncă vacante a crescut în trei state membre, a rămas stabilă în opt şi a scăzut în 16 de ţări membre. Creşteri au fost în Malta (0,4 puncte procentuale - pp), Portugalia şi Slovenia (ambele cu 0,2 pp), cel mai semnificativ declin fiind în Belgia (minus 0,7%), Austria (minus 0,5 pp), Finlanda (minus 0,5 pp), Danemarca, Italia (ambele cu minus 0,4 pp) şi Franţa (minus 0,3 pp).

În ceea ce priveşte România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Naţional de Statistică (INS), numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru al acestui an a fost de 28.300, în scădere cu 4.300 faţă de perioada similară din 2025.

În primele trei luni din 2026, rata locurilor de muncă vacante a fost estimată la 0,55%, la fel ca în trimestrul precedent, dar în scădere cu 0,08 puncte procentuale faţă de primul trimestru din 2025.

Citește și:

Mai mulți români fără loc de muncă: INS anunță o nouă creștere a șomajului. Cum arată cifrele

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
3
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EU-DEFENCE/ EU Defence Ministers Meet In Brussels On Ukraine, Middle East And Readiness
UE pregătește mecanisme care să „lovească dur” noile state membre dacă încalcă regulile după aderare
roberta metsola
Acord provizoriu privind drepturile pasagerilor aerieni în UE. Parlamentul European anunță ce se schimbă pentru călători
x
Uniunea Europeană l-a inclus pe lista de sancțiuni pe duhovnicul lui Putin. Argumentele aduse de bloc
irina vlah2 gagauzia crop
Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei a fost inclusă pe lista de sancțiuni ale UE. Motivele din spatele deciziei
Tineri suparați.
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate de angajare a absolvenților din Uniunea Europeană
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1569
Guvernul Veștea, tot mai greu de format: premierul desemnat merge la...
BUCURESTI - PRESEDINTELE UDMR - CONFERINTA - 13 IUN 2023
UDMR, cheia Guvernului Veștea: dacă votează, premierul desemnat ar...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_13_INQUAM_Photos_George_Calin
Scenariu: Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier, dacă Veștea...
adrian veștea
Premierul desemnat, însoțit de un lider PSD la negocierile cu aleșii...
Ultimele știri
Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului reexaminarea modificărilor din Legea minelor. Ce prevederi contestă
FBI anunță că a dejucat un atentat care viza un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump. Ce plănuiau suspecții
Parlamentul European a aprobat aplicarea acordului tarifar UE-SUA. Ce produse vor beneficia de facilități
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de...
Fanatik.ro
Ibuchi Chukwu, prezentat oficial de U Cluj. Toate detaliile despre salariul de râsul curcilor pe care îl are...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani
Adevărul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul...
Pro FM
Unul dintre cele mai scumpe inele, cea mai scurtă logodnă. Mariah Carey a vândut bijuteria de 10 milioane de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
„Ești din România? Bine, ești pregătită!” Povestea tinerei care a cucerit una dintre cele mai prestigioase...
Newsweek
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Secretul din culisele "Mrs. Doubtfire". Robin Williams a încercat să salveze viitorul unei actrițe de 14 ani...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani