România a înregistrat de 1,4 ori mai multe decese decât nașteri în septembrie. Sporul natural a rămas negativ

În România au fost înregistrate 13.143 de nașteri și 17.834 de decese în septembrie 2026, astfel că numărul persoanelor decedate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor a fost de 4.691 de persoane, ceea ce înseamnă că sporul natural al populației s-a menținut negativ și în septembrie.

În cursul lunii au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.143 de copii, cu 100 mai puțini decât în august, echivalentul unei scăderi de 0,8%. Comparativ cu septembrie 2025, numărul născuților-vii a fost mai mic cu 158, respectiv cu 1,2%.

Numărul certificatelor de deces a ajuns la 17.834, dintre care 9.407 în cazul bărbaților și 8.427 în cazul femeilor. Față de august 2026, au fost înregistrate cu 1.041 mai puține decese, ceea ce reprezintă o scădere de 5,5%. Reducerea a fost de 5,1% în rândul bărbaților și de 5,9% în cazul femeilor.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul deceselor a scăzut cu 330, respectiv cu 1,8%.

Cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 80 de ani

Peste 40% dintre decesele înregistrate în septembrie au fost în rândul persoanelor cu vârsta de cel puțin 80 de ani. Mai exact, această categorie a concentrat 7.272 de decese, reprezentând 40,8% din total.

Alte 5.008 decese, respectiv 28,1%, au fost înregistrate în grupa de vârstă 70-79 de ani, iar 2.837, echivalentul a 15,9% din total, în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani.

Cele mai puține decese au fost raportate la grupele de vârstă 5-19 ani, cu 42 de cazuri, 0-4 ani, cu 67 de cazuri, și 20-29 de ani, cu 89 de cazuri.

În cazul copiilor cu vârsta sub un an, au fost înregistrate 49 de decese, cu opt mai puține decât în august și cu 15 mai puține comparativ cu septembrie 2025.

În mediul urban au fost consemnate 9.098 de decese, dintre care 4.708 în cazul bărbaților și 4.390 în cazul femeilor. În mediul rural au fost înregistrate 8.736 de decese: 4.699 de bărbați și 4.037 de femei.

Față de septembrie 2025, numărul deceselor a scăzut cu 1,5% în mediul urban și cu 2,2% în mediul rural. În orașe, decesele în rândul bărbaților s-au redus cu 3,8%, în timp ce în cazul femeilor au crescut cu 1,2%. În mediul rural, scăderea a fost de 0,3% în cazul bărbaților și de 4,3% în rândul femeilor.

La oficiile de stare civilă au fost înregistrate 11.263 de căsătorii în septembrie 2026. În aceeași perioadă au fost pronunțate 2.391 de divorțuri, fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților, pe cale administrativă sau prin procedură notarială.

Editor : A.D.