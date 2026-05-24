România a trimis peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo. Țara africană își asigură necesarul exclusiv de pe piața românească

România a livrat peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo, o operațiune descrisă ca o premieră logistică în exportul zootehnic, a anunțat, duminică, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Algeria a decis ca întreg necesarul pentru 2026, inclusiv pentru Eid al-Adha, una dintre cele mai importante sărbători islamice, să fie acoperit exclusiv din importuri din țara noastră.

ANSVSA a precizat că animalele au ajuns la destinație în două ore și jumătate, iar în perioada următoare sunt programate încă trei transporturi.

„Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium. Subliniez și apreciez progresul crucial în termeni de eficiență logistică și siguranță pentru animale care însoțesc acest tip de transport. Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la 8 zile”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Primul export de ovine către Algeria a avut loc anul trecut, după finalizarea unui proces strict de verificare a procedurilor sanitar-veterinare, care atestă calitatea și siguranța cărnii provenite din fermele din România.

În ultima lună, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria în condiții riguroase de siguranță, la bordul mai multor nave special autorizate.

Consumul mediu de carne de oaie în România este de 2,3 kg pe locuitor pe an, iar potrivit ANSVSA, țara noastră înregistrează o supraproducție constantă.

