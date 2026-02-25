România ajunge la 58 de centre pentru boli rare. Ministrul Rogobete anunță șapte noi unități de expertiză

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri, aprobarea certificării a șapte noi centre de expertiză în boli rare, ceea ce ridică numărul total al centrelor recunoscute oficial la nivel național la 58.

„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii”, a scris Rogobete, miercuri pe Facebook.

Noile centre aprobate sunt:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală, pentru boli rare neuromusculare

Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie, pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii

Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II, pentru boli neurologice rare

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II, pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I, pentru anomalii vasculare

ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie, pentru boli rare respiratorii

Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.

„Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară”, a explicat ministrul.

Rogobete a adăugat că obiectivul său este ca rețeaua să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, „astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”.

Editor : Ana Petrescu