Live TV

România ajunge la 58 de centre pentru boli rare. Ministrul Rogobete anunță șapte noi unități de expertiză

Data actualizării: Data publicării:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri, aprobarea certificării a șapte noi centre de expertiză în boli rare, ceea ce ridică numărul total al centrelor recunoscute oficial la nivel național la 58.

„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii”, a scris Rogobete, miercuri pe Facebook.

Noile centre aprobate sunt:

  • Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală, pentru boli rare neuromusculare
  • Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie, pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii
  • Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II, pentru boli neurologice rare
  • Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II, pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare
  • Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I, pentru anomalii vasculare
  • ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante
  • Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie, pentru boli rare respiratorii

Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.

„Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară”, a explicat ministrul.

Rogobete a adăugat că obiectivul său este ca rețeaua să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, „astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Digi Sport
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medici in sala de operatie
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici, suspectați că au muncit la privat în timpul programului de la stat
rogobete 3
Ministrul Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la reducerea de 10% a cheltuielilor de personal
medic blurat
Corpul de control, verificări la Spitalul Elias după ce un medic s-a filmat după o operație la privat, în timpul programului de la stat
aeronava hisky in zbor
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu 186 de oameni la bord a aterizat în siguranță
cnas sigla
Cum arată raportul între plătitori și beneficiari la Sănătate. Alexandru Rogobete: „Ne-am dus suficient de sus”
Recomandările redacţiei
mesaj ro-alert
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, în timpul unui nou atac rusesc în Ucraina...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu...
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe...
Ultimele știri
JD Vance afirmă că Donald Trump încă preferă soluţia diplomatică cu Iranul
Scandal în Austria, după ce un bărbat a fost amendat pentru că a filmat fotbaliste, în secret, în vestiar: „Este o pedeapsă adecvată?”
Viktor Orban trimite armata să protejeze infrastructura energetică, acuzând o amenințare din partea Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...