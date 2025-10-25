Live TV

Video România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări din Dobrogea

Data publicării:
jurilovca
Jurilovca, din județul Tulcea, devine stațiune turistică de interes local. Foto: Captură video

Jurilovca, din județul Tulcea, devine stațiune turistică de interes local. Asta în urma unei hotărâri luate de Guvern. Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări din Dobrogea.


Comuna Jurilovca din județul Tulcea este o oază de relaxare cu acces către litoral. Are 3.700 de locuitori, dintre care 60% sunt lipoveni. Mâncarea tradițională este un punct forte.

Laura Fătu, bucătăreasă: Sunt rețete de la pescari, pe care le-am preluat și noi, cum este peștele marinat, la fel, rețeta de la ei. Încercăm să mergem cât mai mult pe rețetele tradiționale.

Față de alte zone din Delta Dunării, aici se ajunge ușor cu mașina, iar cei care vor să se plimbe cu ambarcațiuni au posibilitatea să plece din port spre Gura Portiței, o fâșie îngustă de nisip între Marea Neagră și limanul Golovița. Vestea că Jurilovca devine stațiune turistică a fost salutată de localnici, dar unii vizitatori sunt rezervați.

Turist: Este o idee foarte bună pentru dezvoltarea acestui sat de pescari, iar noi suntem foarte multumiți.

Proprietar pensiune: Este clar că ne aflăm într-un moment istoric, când Jurilovca devine stațiune turistică de interes local. Noi deja, de câțiva ani, am muncit pentru a fi vizibili pe piață. Jurilovca fost un sat pescăresc. Acest lucru s-a transformat între timp.

Turist: Eu vin aici și mă dau cu caiacul de 10 ani și na... cândva a fost foarte frumos și liniște. Și acum e fain și liniste, dar știți cum e când se mediatizează puternic un loc de natură, se aglomerează, vine foarte multă lume.

Autoritățile locale spun că statutul de stațiune nu va schimba frumusețea naturală a zonei.

Eugen Ion, primar Jurilovca: Nu vor găsi, în primul rând, blocuri sau hoteluri cu zeci de etaje, zgârie-nori și așa mai departe. Vom menține aceleași tipuri de clădiri.

În 2012, comuna Jurilovca avea patru pensiuni, acum 46.

Guvernul a aprobat ca alte patru zone din județele Călărași, Gorj, Caraș-Severin și Argeș să devină stațiuni turistice.

