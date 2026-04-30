România, Bulgaria și Grecia, țările cu cel mai mare risc de sărăcie din UE în 2025, arată datele Eurostat

Unul din cinci europeni a fost expus riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025, iar România se numără printre statele cu cele mai ridicate niveluri, alături de Bulgaria și Grecia, potrivit datelor Eurostat.

Anul trecut, 92,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană (20,9% din populaţia blocului comunitar) erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, o scădere cu 600.000 de persoane comparativ cu situaţia din 2024, când 93,3 milioane de persoane, sau 21% din populaţia UE, erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate joi de Eurostat, potrivit Agerpres.

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistra în Bulgaria (29%), Grecia (27,5%) şi România (27,4%). Pe de altă parte, cele mai mici ponderi se înregistrau în Cehia (11,5%), Polonia (15%) şi Slovenia (15,5%).

La nivelul UE, riscul de sărăcie şi excluziune socială a fost, în 2025, mai mare pentru femei decât pentru bărbaţi (21,9% faţă de 19,8%). Repartiţia pe grupe de vârstă arată că cel mai mare risc de sărăcie sau excluziune socială în UE se înregistrează la tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani (26,3%), în timp ce cel mai mic risc a fost înregistrat la adulţii cu vârsta de 65 de ani sau peste (18,8%).

De asemenea, peste o cincime (22,1%) din populaţia UE care trăia în gospodării cu copii dependenţi era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025.

Este vorba de o pondere puţin mai mare decât cea înregistrată în rândul gospodăriilor fără copii dependenţi (19,8%). Cu toate acestea, aceste rate variază foarte mult în rândul ţărilor membre. Pentru persoanele care locuiesc în gospodării cu copii dependenţi, rata a variat de la vârfuri de 29,9% în Spania şi 29,4% în România, până la 12,2% în Cipru, 11,7% în Ţările de Jos şi 10,4% în Slovenia.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
3
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
4
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
5
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Parlamentul European salută aplicarea acordului UE-Mercosur. De ce va fi doar provizoriu începând cu 1 mai
Peter Magyar și Ursula von der Leyen
Peter Magyar spune că a avut o întâlnire „extrem de constructivă” cu Ursula von der Leyen
china ue shutterstock_116484256
China amenință cu măsuri dacă UE nu își revizuiește noile norme privind industria și tehnologia
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula Von der Leyen avertizează că un război cu Iranul ar putea afecta ani de zile Europa. „Lecția ar trebui să fie foarte clară”
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Guvernul discută azi legea privind cumulul pensie-salariu la stat. Cei care rămân angajați pierd 85% din pensie
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
cargo china nava transport marfa
Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de...
euro lei
Record istoric pentru euro: BNR anunță astăzi un curs de 5,14 lei
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un...
Ultimele știri
Dosarul Revoluției, retrimis la Parchetul Militar pentru a patra oară. Decizie în cazul lui Ion Iliescu și Petre Roman
Medvedev discreditează rolul de mediator al SUA: „E o țară care răpește preşedinţi și declanșează conflicte”
Un liberal acuză că unii parlamentari au fost forțați să semneze moțiunea PSD-AUR: „Nu e clar dacă va trece”
Citește mai multe
