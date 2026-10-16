România, cea mai scăzută intensitate turistică din UE în 2025. Câte nopți de cazare revin unui locuitor, în medie (Eurostat)

În 2025, România a înregistrat cel mai scăzut nivel al intensității turistice din Uniunea Europeană, cu doar 1,6 nopți petrecute în unități de cazare turistică pe cap de locuitor, față de media europeană de 7 nopți, arată datele publicate vineri de Eurostat. La nivelul UE, numărul total al înnoptărilor turistice a ajuns la 3,1 miliarde, în creștere cu 4,1% față de 2024.

Conform acestor date, 80,9% (2,5 miliarde) din totalul înnoptărilor au fost petrecute de turişti interni sau de turişti din alte ţări ale UE, iar 10,4% de turişti din alte ţări europene, scrie Agerpres.

Turiştii din America (de Nord, Centrală şi de Sud) au reprezentat 4,9% din totalul înnoptărilor (155,5 milioane), în timp ce vizitatorii din Asia au reprezentat 2,6% (81,6 milioane), cei din Oceania 0,5% (15,2 milioane), iar cei din Africa 0,4% (12,9 milioane).

În 2025 comparativ cu 2024, numărul nopţilor petrecute de turiştii din Asia şi Africa a înregistrat cea mai mare creştere procentuală, 15,4%, respectiv 13,7%. Iar în comparaţie cu anul 2015, numărul nopţilor petrecute de turiştii din America s-a dublat (101,9%), pornind de la aproape 77 de milioane.

Când vine vorba despre intensitatea turistică (măsurată prin înnoptările per cap de locuitor), UE a înregistrat o medie de 7,0 nopţi pe locuitor în anul 2025, în creştere de la 6,7 nopţi pe locuitor înregistrat în 2024.

În rândul statelor membre, cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Croaţia (24,5 nopţi pe locuitor), Malta (21,7) şi Cipru (19,4), urmate de Grecia (15,1) şi Austria (14,6). La polul opus, România a înregistrat cel mai scăzut raport, cu 1,6 nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică pe locuitor, urmată de Letonia (2,7), Polonia (2,9) şi Slovacia (2,9).

Editor : Ana Petrescu