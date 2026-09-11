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Video România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar cetățenii evită e-guvernarea: „Nu are sens, nu mă pricep”

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romani la ghisee
În timp ce alte țări europene avansează digital, mulți români preferă încă dosarul cu șină la ghișeu. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de trei ori mai mare.

„Fie la țară, fie la oraș, oamenii aleg varianta dosarelor atunci când vine vorba despre rezolvarea problemelor care implică administrațiile publice locale. În 2025, procentul celor care au folosit serviciile publice online a scăzut până la 25%”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Cu un an înainte, procentul era chiar mai mare: 26,9%.

„Nu am încercat, până în prezent, să fac un cont online prin care să-mi plătesc taxele și impozitele”, mărturisește un tânăr.

„Nu știu, la anii mei...”, spune o altă femeie care, întrebată dacă a încercat vreodată să folosească serviciile publice online, răspunde: „Nu, pentru că sunt la doi pași de casă.”

„Foarte des, numai așa folosesc, online totul. Depindem de telefoane”, e de părere altcineva.

„Mai mult la primărie. Eu, la 83 de ani, nu are sens, nu mă pricep...”, spune consolat un bărbat.

Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este Cloud-ul Guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să își modernizeze sistemele informatice. În schimb, încă se lovește de întârzieri și blocaje.

„Ce-i spui cetățeanului, poate la căsătorie și naștere cu zâmbetul pe buze, dar care ajunge să ridice un certificat de deces, iar angajata nevinovată îi spune: 'Mai așteptați încă 24 de ore'. Ne pun, ca administrație publică, într-o situație extrem de jenantă”, susține primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

La nivel european, peste 76% dintre utilizatorii de internet folosesc servicii de e-guvernare.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

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