România contribuie la planul UE de relocare a refugiaților. Care este cota stabilită de Guvern

Data publicării:
Palatul Victoria
Palatul Victoria, sediul guvernului României. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

România va primi refugiați în perioada 2026-2027, potrivit unei decizii a Guvernului. Cetățeni sudanezi, eritreeni și sud-sudanezi din Egipt și/sau Kenya vor fi relocați în baza unei cote stabilite de Executiv.

Guvernul a aprobat, joi, hotărârea pentru completarea privind relocarea refugiaţilor în România, astfel că 300 de refugiaţi vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027

„Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027. Astfel, ţara noastră va primi un număr de 300 de refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România”, se arată în comunicatul Executivului.

Necesarul logistic pentru misiunile de selecţie, transferul şi asistenţa în România a celor 300 de persoane va fi asigurat prin programele naţionale, conform Regulamentului (UE) nr. 1147/2021 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare.

„Prin această măsură, ţara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare şi de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispoziţiile Pactului European privind Migraţia şi Azilul”, mai arată Executivul.

