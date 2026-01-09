Live TV

România cumpără 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene. Primele au fost deja livrate

ambulante noi
Foto: IGSU
România va avea 1.200 de ambulanțe noi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vor fi folosite de echipajele SMURD și Serviciile Județene de Ambulanță. Primele ambulanțe au fost deja livrate, iar proiectul va fi finalizat până în august 2026, modernizând parcul auto destinat intervențiilor medicale de urgență.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de investiție, a semnat în data de 24 decembrie 2025 Contractul de finanțare pentru implementarea Investiției 4 – Modernizarea asistenței medicale de urgență, în cadrul Componentei 12 – Sănătate, Ținta 534, privind achiziționarea de ambulanțe noi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arată comunicatul de presă al IGSU.

Investiția, finanțată prin componenta de asistență financiară rambursabilă a PNRR, are un termen de implementare până la 31 august 2026 și o valoare totală de 1.129.717.726,21 lei, din care 933.651.013,40 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR.

Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Foto: IGSU
Prin acest program vor fi achiziționate 1.200 de ambulanțe noi, destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF. Beneficiarul principal este Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Detalii tehnice și extinderea proiectului

Inițial, în 2022, finanțarea prevedea achiziția a doar 591 de ambulanțe (470 de tip B și 121 de tip C) prin Programul Dezvoltare Durabilă. Revizuirea PNRR în 2025 a permis extinderea proiectului, astfel că România va achiziționa:

  • 1.000 de ambulanțe tip B (4x4)
  • 200 de ambulanțe tip C (4x4)

Aceasta va permite înnoirea parcului auto SMURD și SAJ, sporind siguranța și eficiența intervențiilor medicale de urgență.

Livrări deja efectuate

Până în prezent, au fost deja livrate:

  • 378 ambulanțe tip B
  • 96 ambulanțe tip C

Acestea sunt distribuite atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF, contribuind la consolidarea sistemului național de urgență.

Impactul investiției

Prin această investiție strategică, România face un pas important în modernizarea sistemului de urgență, asigurând echipamente moderne și sigure pentru personalul medical și paramedical și un răspuns mai rapid și eficient în sprijinul cetățenilor, mai precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

