România este campioană mondială la prim-ajutor: o echipă de paramedici din țara noastră a câștigat concursul la care au participat cei mai pregătiți salvatori din lume. Echipa a depășit pompieri din țări precum Statele Unite ale Americii, Franța sau Germania.

Echipa Digi 24 a fost, astăzi, la un antrenament al acestor campioni. Lucian și Valentin au trecut de mii de ori prin scene ca cele de mai sus. Cei doi sunt paramedici și au făcut echipă în ultimii 17 ani. Îi leagă drame comune: Colectiv, Crevedia, nenumăratele planuri roșii activate, dar și concedii sau zile de naștere.

Sunt camarazi și atunci când își dau jos uniforma. Cei doi pompieri din București au ridicat drapelul României pe cea mai mare scenă a situațiilor de urgență: au câștigat Cupa Mondială de Prim-Ajutor.

„Surpriza probei în sine a fost că a trebuit să colaborăm cu o altă echipă din altă țară, iar anul acesta noi am făcut o bună echipă cu cei din Portugalia, care au un stil asemănător nouă și ne-am completat foarte bine”, a mărturisit Lucian Tătaru, paramedic SMURD.

„Pentru noi nu a fost ceva nou. Și în timpul intervenției, atunci când suntem pe tura de serviciu, ne-am întâlnit cu astfel de de intervenții și ne-am descurcat cu brio de fiecare dată”, a adăugat Valentin Cimpoeru, paramedic SMURD.

Înainte de competiție, cei doi paramedici trec prin luni întregi de antrenament. Ionuț este instructorul care le pregătește scenarii greu de imaginat, pe care le întâlnim doar la tragedii imense. L-au poreclit Mourinho, pentru că în ultimii trei ani i-a urcat de fiecare dată pe podium.

Antrenamente, în general, avem cu câteva luni înainte de competiție niște sesiuni de pregătire, unde, cu ajutorul colegilor, încercăm să simulăm pe o victimă reală, încercând să punem acolo unde vrem să aibă niște leziuni, inclusiv niște mulaje pe care ni le-am improvizat în așa fel încât să semene cât mai mult cu o situație reală”, a explicat Ionuț Ioțe, care este instructor pentru acordarea de prim-ajutor.

O situație reală a apărut chiar la finalul interviurilor pentru Digi24. S-a dat alarma în unitate, iar pompierii au plecat de urgență să salveze o viață.

Editor : Ș.R.