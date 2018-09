România furată | Mii de bugetari merg anual în vacanțe de lux mascate, plătite din bani publici

Mii de funcționari publici beneficiează anual de o vacanță de lux la mare, de o săptămână, plătită din bani publici. Cazarea e la un hotel de 3 sau 4 stele, mâncarea și băutură e în sistem all-inclusiv. Funcționarii își pot lua cu ei soțul sau soția, chiar și copiii. Costurile pentru cazarea și masa acestora sunt achitate tot din bani publici. Pentru a da o tentă legală acestui concediu de lux, totul e mascat sub forma unui curs de perfecționare. Cazarea și masa costă de 5 ori mai mult decât cursul. Contractele de acest gen se atribuie direct unor firme agreate. Afacerea are la bază angajați ai statului, care controlează aceste firme sau câștigă bani de pe urma ei.

Reporter - Dumneavoastră cu cine ați fost?

Cătălina Popescu, funcționar primăria Lerești - Cu soțul.

Reporter - Și cu copilul?

Cătălina Popescu - Și cu copilul. Programul a fost destul de lejer.

Cătălina Popescu este funcționar public la primăria din Lerești, județul Argeș. A fost angajată în noiembrie 2017 și se ocupă de atragerea fondurilor europene și de resursele umane. După opt luni de muncă, primarul localității, Marian Toader, a considerat că e cazul s-o trimită la un curs de perfecționare la mare, exact pe domeniul în care activează.

Reporter - Concret, cu ce v-a ajutat acest curs? Ce ați învățat nou?

Cătălina Popescu - Am învățat exact toate detaliile care trebuiesc pentru implementarea unui proiect, în ce constă de fapt un proiect, pentru a-l obține până la final, pentru realizarea lui, nu doar pe hârtiuță.

Cursul de perfecționare a avut loc în perioada 1-8 iulie, în stațiunea Eforie Nord. Cătălina Popescu s-a întors la job bronzată și cu un tonus foarte bun.

Ionela Ștefan este colega de birou a Cătălinei Popescu. E angajată tot de opt luni la primăria Lerești, e economist și se ocupă de bugetul primăriei. Și ea a fost selectată de primar să meargă la mare o săptămână, la un curs despre Buget-Finanțe-Contabilitate. A fost în aceeași perioadă, împreună cu familia.

Ionela Ștefan, funcționar primăria Lerești: Am mers împreună cu soțul și cu copiii. Doi copii.

Economista primăriei Lerești spune că programul la cursuri a fost cam încărcat.

Ionela Adriana Ștefan, funcționar primăria Lerești: Au fost 6 ore pe zi. De la 10 la 1 și de la 3 la 6. Între cele două am avut un coffe break. Ce a fost interesant - am fost colegi din toate județele, am făcut un schimb de experiență.

Teoretic, toți participanții au fost zilnic la cursuri, în jur de 6 ore. La final, au dat un fel de testare, după care au primit și o diplomă de participare. Funcționarul Cătălina Popescu nu e prea convinsă de valoarea acestei diplome.

Reporter - Ați dat și un examen la final? Cum a fost?

Cătălina Popescu - Am avut. Da. Am și diplomă.

Reporter - Diploma aceasta ce înseamnă?

Cătălina Popescu - E un atestat. M-am perfecționat în ceea ce fac.

Reporter - Diploma este recunoscută de Ministerul Educației? Ce vi s-a spus la curs?

Cătălina Popescu - Nu. Este doar un atestat. Nu e chiar... să zic că am mers și sunt specialist în proiecte europene. Nu.

Nici colega de birou a Cătălinei Popescu nu este convinsă de calitatea hârtiei obținută în urma acestor cursuri.

Ionela Ștefan - De fapt este un certificat de participare, nu este o diplomă. Așa se spune - certificat de participare la cursuri, în perioada de..., pe Buget-Finanțe-Contabilitate... cam asta e scris pe certificatul acela.

Reporter - Atestă că ați participat, nu că ați obținut o calificare.

Ionela Ștefan - Da, calificarea eu oricum o am, terminând Finanțe-Contabilitate.

După ce s-au întors la birou cele două colege, a plecat la cursuri colegul lor de la Registrul Agricol și Cadastru, funcționarul public Daniel Catană. El a fost la un curs pe domeniul lui, în perioada 8 - 15 iulie, tot la Eforie Nord. Lucrează în cadrul primăriei Lerești de doi ani și a fost la cursul de la mare împreună cu soția.

Reporter - Care a fost programul acestor cursuri? Câte ore ați fost la cursuri? În ce au constat ele?

Catană Daniel, funcționar primăria Lerești - Deci, aceste cursuri au constat, așa cum v-am spus, în special pe acumularea de informații pentru cadastru. Cursurile durau în jurul a 6 ore. Ora era la 45 de minute, cu o pauză e 10-15 minute.

Comuna Lerești are în jur de 5.000 de locuitori și e una dintre cele mai înstărite din județul Argeș. Cursurile la care au fost cei 3 funcționari publici au costat 900 de lei fiecare. Pentru cazarea și masa fiecăruia dintre ei, primăria a plătit încă 2.000 de lei. Banii sunt din bugetul primăriei.

Marian Toader, primarul comunei Lerești - La fiecare început de an, când se creionează bugetul pe anul respectiv, la propunerea primarului și cu aprobarea consiliului local, printre altele avem capitol pentru formare profesională a funcționarilor din cadrul primăriei Lerești.

La începutul acestui an, consiliul local al Primăriei Lerești a aprobat 20.000 de lei pentru perfecționarea funcționarilor publici prin astfel de cursuri la mare. Primarul localității spune că i-a selectat pe beneficiari după criteriul primilor veniți în primărie, ca să capete și ei experiență.

Marian Toader - Anul acesta am rezolvat 3 cursuri, la registrul agricol, pe domnul de la registrul agricol, la contabilitate și pe fonduri europene.

Reporter - Toate 3 cursurile sunt la mare?

Marian Toader - Da, am optat acum în perioada verii, când e și perioada concediilor.

Primarul Marian Toader spune că funcționarii care au fost acum la cursuri vor mai putea merge la astfel de perfecționări abia peste 3 ani. Faptul că au fost cu familia la cursuri pe banii primăriei nu-l deranjează deloc pe edil.

Marian Toader, primarul comunei Lerești - Deci, pe lângă partea de perfecționare și de învățare, e și o relaxare așa. Din ce mi-au spus, au stat 3, 4 chiar și 5 ore la cursuri. Prezintă și ei un raport măcar așa, verbal. Am văzut și cursurile, că le-au dat mape cu cursurile. Eu am considerat că sunt foarte utile și am văzut rezultatele în activitatea lor aici în primărie.

Primarul este îngăduitor poate și pentru că a fost și el la un astfel de curs, unde s-a perfecționat în atragerea de fonduri europene.

Marian Toader, primarul comunei Lerești - Am fost anul trecut.

Reporter - Tot cu aceeași firmă?

Marian Toader - Da. Ne-am ținut de aceeași firmă și avem reduceri foarte mari, de 25 și chiar 45%. Am fost în aceeași locație, la curs de fonduri europene. Am două proiecte pe fonduri europene în derulare. Mi-a fost util.

Reporter - Ați avut ce învăța la aceste cursuri?

Mihai Toader - Da. Cine să-ți explice? Sunt chestii pe care nu le poți învăța decât dacă pui întrebări, îți iei notițe și ții cont de ele, dacă vrei să faci ceva.

La fel ca și colegii săi, primarul a fost la cursuri cu familia.

Reporter - Ați fost cu soția?

Marian Toader - Da, cu soția și cu copilul cel mic.

Primarului Marian Toader i-au fost testate cunoștințele acumulate de către cei care au ținut cursurile.

Marian Toader, primarul comunei Lerești - Ultima zi, sâmbătă, a fost ca un fel de evaluare așa, un fel de examen așa. Să vadă, bă, ți-a intrat ceva în cap sau ai venit și te-ai uitat pe pereți? A fost timp și de plajă, și de plimbare. Tre să îmbini utilul cu plăcutul, că nu te duci să iei notă ca la facultate.

Și în comuna Poeni, din județul Teleorman, există practica cursurilor la mare pentru perfecționare. Anul acesta a fost beneficiar chiar primarul urbei, pesedistul Dănuț Botescu. Două săptămâni a insistat Digi24 pentru un interviu filmat, dar primarul Dănuț Botescu ne-a refuzat. Subiectul cursuri de perfecționare la mare este tabu în primăria Poeni. Nimeni nu vrea să vorbească despre cum se perfecționează funcționarii publici ai instituției la mare.

Reporter - Suntem aici, la dumneavoastră în comună. Putem sta de vorbă cu dumneavoastră despre cursurile de perfecționare cumpărate de primăria Poeni?

Dănuț Botescu, primar Poeni - Nu, domnule. Ce tot aveți cu cursurile, cu... mă bateți la cap cu cursurile? Nu-i nimeni la primărie.

Reporter - Păi, am venit la dumneavoastră la Poeni să stăm de vorbă, să ne spuneți de ce a cumpărat primăria aceste cursuri. Am înțeles că ați fost și dumneavoastră la unul dintre cursuri, săptămâna trecută?

Dănuț Botescu - Du-te măi, omule, ia vezi, nu ai treabă? Lasă-mă-n pace cu prostiile!

Conform site-ului de achiziții publice, primăria Poeni a cumpărat cel mai scump pachet de cazare la mare, pentru cursul de perfecționare al primarului Dănuț Botescu.

Cursul la care a fost primarul Dănuț Botescu a costat tot 900 de lei. În schimb cazarea și masa au costat de 5 ori mai mult, adică 4.515 lei. Conform procedurilor, primarul e cel care propune bugetul pentru astfel de cursuri, iar consiliul local îl aprobă. Ulterior, cel care propune beneficiarii acestor cursuri este tot primarul. Practic, la Poeni, primarul se pare că e cel care s-a propus și cel care și-ar fi aprobat singur participarea la acest curs.

La Poeni, drumuri neasfaltate, pline de gropi, sunt la tot pasul. Străzile sunt mizere, nu au trotuare și sunt pline de câini maidanezi.

Tudor Cătălin, locuitor din Poeni - Fiecare om trebuie să meargă în concediu, nu? Corect, nu? (începe să râdă, cred că e prieten cu primarul - n.m)

Badea Eugenia, locuitoare din Poeni - N-avem și noi apă, canalizare... cea mai importantă e canalizarea. Gaze... păcat că trece conducta prin poarta noastră, dar nu se ocupă nimenea. Eu aș fi făcut curățenie, aș fi făcut trotuarele astea. Ar fi frumos să se curețe pomii ăștia, să fie trotuare... merge omul pe stradă și-l ia o mașină. Pe trotuare nu poți să mergi de câini... Asta e!

În ultimii ani, concediile de lux ale funcționarilor publici la mare, în plin sezon turistic, mascate sub forma unor cursuri de perfecționare, au devenit afaceri profitabile pentru unele firme. SC Harrison SRL este una dintre ele. Prin această firmă, au fost la mare atât funcționarii publici de la Lerești, cât și cei din Poeni.

Firma Harrison Consulting @ Management SRL a fost înființată pe 2 decembrie 2010. La început, societatea a avut un singur acționar, Dalila Speranța Andrușcă. În primii ani de activitate, firma n-a avut succes în afaceri. Trei ani jumate mai târziu, pe 25 mai 2013, societatea a fost preluată de soții Dorel și Carmen Florentina Șelaru, care dețin câte 50% din acțiuni. În primul an de activitate cu noii acționari, cifră de afaceri a firmei a crescut cu 120%. În ultimii ani, firma a încasat anual din ce în ce mai mulți bani. Suma totală în ultimii patru ani e de 22 de milioane de lei.

2013 - 3,6 milioane de lei

2014 - 4,4 milioane de lei

2015 - 5,4 milioane de lei

2016 - 5,4 milioane de lei

2017 - 6,7 milioane de lei

Soții Dorel și Carmen Șelaru sunt foști specialiști în achiziții publice ai Autorităţii Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice. În 2013, ei au renunțat la funcțiile publice și au preluat această firmă. Potrivit site-ului baniitai.info, care monitorizeaza achizițiile publice, Harrison Consulting a beneficiat în perioada 2012-2015 de 82 de contracte atribuite direct, fără licitație. În ultimii doi ani jumate, contractele din bani publici atribuite direct au continuat.

Unul din secretele acestei afaceri e că achizițiile sunt directe. Sumele contractelor sunt mici și nu necesită licitație publică, nici măcar selecție de ofertă. Totul stă la decizia primarului, care, așa cum am văzut mai devreme, e unul dintre beneficiari. Doru Șelaru, patronul firmei și fost expert al Agenției Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, explică pe site-ul firmei într-un tutorial cum să se facă aceste achiziții directe.

Doru Șelaru, acționarul firmei Harrison - Au apărut și acele modificări mult așteptate în legătură cu modul de efectuare a achizițiilor directe. De asemeni, au fost stabilite acele praguri pe excepții în cazul achizițiilor directe, pentru că achiziția directă în continuare ca și regulă se va efectua din catalogul electronic, iar în rest se pot aplica acele situații de excepție. Din punctul meu de vedere, atunci când efectuăm o achiziție directă invocând excepția respectivă, trebuie să întocmim și o notă jutificativă de încadrare pe acea excepție.

Pentru că această afacere a cunoscut o amploare deosebită în ultimii ani, au apărut multe firme care se ocupă de cursuri de perfecționare la mare. Totodată, a apărut și suspiciunea că, de fapt, cursurile nu se țin sau se țin de formă, majoritatea funcționarilor venind de fapt la mare într-un concediu plătit din bani publici. Echipa „România furată” a vrut să se convingă cum se desfășoară un astfel de curs. Am petrecut 3 zile la mare, am încercat să filmăm în mai multe hoteluri, în mai multe stațiuni, dar nu am reușit să filmăm niciun curs. Am luat legătura cu patronii a trei firme, am cerut să vedem cum se desfășoară un astfel de curs, dar nu am fost lasați să filmăm sau măcar să vedem cum se desfășoară un astfel de curs.

Prima încercare am făcut-o la hotelul Riviera din Mamaia, unul dintre cele mai bine cotate hoteluri partenere ale firmei Harrison.

Reporter - Cu cineva de la firma Harrison putem vorbi despre cursurile pe care le organizează aici, la dumneavoastră?

Reprezentant Hotel - Numai puțin, să vorbesc cu cineva.

Reporter - Cursurile erau în sala 1? Acolo nu e nimeni. Am fost mai devreme

Reprezentant Hotel - Înseamnă că au fost doar pentru cafea. Cred că au cursuri mai târziu. În fiecare zi au cursuri la ore diferite. Nu ne anunță pe noi.

Reporter - Am înțeles că hotelul dumneavoastră e cel mai solicitat.

Reprezentant Hotel - Este cel mai înalt și atunci vor cu vedere.

Echipa „România furată” a luat legătura telefonic cu reprezentantul firmei Harrison, pentru a vedea de ce nu era nimeni la cursuri. Managerul firmei Harrison, Alexandru Șelaru, ne-a transmis câteva explicații pe sms.

Discuție cu managerul firmei Harrison:

Reporter - La Hotelul Riviera se ține vreun curs sau nu? Eu azi nu am găsit pe nimeni în sala de curs.

Alexandru Șelaru - Fără acordul cursanților, nu se poate filma mâine.

Reporter - Îmi puteți spune de ce era sala goală azi, la ora 11.00?

Alexandru Șelaru - Programul este stabilit de lector împreună cu cursanții și în funcție de disponibilitatea sălilor. Nu suntem singurii care ținem cursuri acolo și sălile de multe ori se rotesc între companii.

Reporter - Mâine, de exemplu, la ce oră sunt cursurile?

Alexandru Șelaru - Azi de la ora 15.00 avem sala. Dacă vreți să aveți un material complet, sunt de acord să avem un interviu și să filmați la noi la birou. O să vedeți că sunt diferențe între noi și competitorii noștri.

Reporter - Azi, la 15.00, ne vedem la hotel?

Alexandru Șelaru - V-am spus că sunt în concediu. Revin luni în București. Ne auzim și stabilim exact o zi pentru săptămâna viitoare.

Reporter - Stimate domn, putem filma azi la un curs organizat de firma dumneavoastră la Hotel Riviera?

Alexandru Șelaru - Nu.

A doua zi am încercat din nou.

Reporter - Am dori să filmăm la un curs, dacă se poate.

Reprezentant hotel - Stați să vorbesc cu șefa.

Reprezentat hotel - Dacă ei sunt de acord, da. Ei tre să vină la mine. Dar așa, fără ei, să filmați voi ce vreți, nu. Și până vine cineva de la ei să vă ia de mână și să mergeți unde vreți... afară. AFARĂĂĂ!!!

Luni, 23 iulie, am avut o discuție telefonică cu Alexandru Șelaru, managerul firmei Harrison. El ne-a asigurat că ne va oferi toate explicațiile în cadrul unui interviu filmat, miercuri 25 iulie, la ora 15.00. Interviul promis de managerul firmei Harrison a fost anulat de către acesta cu o zi înainte să aibă loc.

În tot acest timp, plaja din spatele Hotelului Riviera era plină cu cursanți, care își vedeau în voie de plajă și de distracție.

La Hotelul Victoria din Mamaia, ține cursuri de perfecționare firma SC Trivento SRL. Managerul firmei este Andrei Badea.

Reporter - Bună ziua. Am înțeles că firma Trivento organizează aici, la dumneavoastră, niște cursuri de perfecționare. Putem vorbi cu cineva din partea firmei?

Reprezentant hotel - Sigur, numai puțin. Da, Andrei Badea e organizatorul și reprezentantul lor.

Reprezentant Hotel - Nu este în hotel, nu răspunde la telefon. Aveți un număr de telefon?

Reporter - Ne puteți spune unde au loc cursurile? Am dori să filmăm la un curs.

Reprezentant Hotel - Nu am voie să vă dau astfel de informații, nu am voie. O fi plecat. Lăsați-mi o carte de vizită și îi transmit ceea ce mi-ați transmis.

Reporter - Ok. Sunt aici și azi, și mâine. Când poate dânsul, noi venim.

În ciuda insistențelor, nici patronul firmei Trivento nu a dorit să stea de vorbă cu noi.

Un curs organizat de firma Trivento la hotelul Victoria din Mamaia costă 950 de lei cu TVA, iar sejurul, 2.932 de lei, trei ori mai mult. Pentru acești bani, cursantul împreună cu familia sa are asigurat pentru 7 zile mâncarea, cazarea și băutura în sistem all-inclusive.

SC Trivento SRL este partenerul Primăriei Capitalei pentru serviciile de perfecționare a funcționarilor publici. Primăria Bucureștiului, la bugetul pe care îl are, își permite să trimită într-o singură vară chiar și 500 de angajați la mare. Iarna, alți 200 de angajați ai primăriei Capitalei merg la cursuri la munte. Asta s-a întâmplat anul trecut, iar firma Trivento a obținut o parte din aceste contracte.

În toamna anului trecut, în perioada 26 noiembrie - 3 decembrie 2017, la un hotelul din Brașov, Trivento a perfecționat 25 de funcționari publici de la Primăria Capitalei în Managementul Stresului și Tehnici Complementare de Prevenire și Combatere. Altor 25 de funcționari bucureșteni, cu o săptămână înainte, Trivento le-a vorbit despre Inteligența Socială și Emoțională. În Octombrie 2017, Trivento le-a explicat la 25 de funcționari publici de la Primăria Capitalei, la un hotel din Sinaia, cum stă treaba cu Etica și Integritatea Publică. Suma totală plătită de PMB anul trecut pentru astfel de cursuri a fost de 630.000 de euro. Trivento este deținută în proporție de 90% de către Andrei Alexandru Badea, iar restul de 10% sun deținute de Bianca Elena Badea. În ultimii 4 ani, Trivento a avut cifre de afaceri totale de 1,4 milioane de euro.

O parte din trainerii firmei Trivento sunt angajați în cadrul unor ministere și agenții naționale.

În Venus, la Hotelul de trei stele Mezotermale, Asociația Universitară Columna ține cursuri de Managementul Timpului și al Stresului. Cursul costă 730 de lei, iar cazarea și masa în sistem all-inclusive, 2.840 de lei, de patru ori mai mult.

Reprezentanta hotelului Mezotermale - Cei de la Columna au cursuri aici doar pentru cei din primării.

Reporter - Putem să-i filmăm și noi? Facem un reportaj despre cum se perfecționează funcționarii publici.

Reprezentanta Hotelului Mezotermale - Dacă vorbiți cu lectorul, da. Dacă dânsul acceptă, noi nu avem nimic împotriva, chiar dacă e în incinta hotelului nostru.

„România furată” l-a contactat telefonic pe președintele Asociației Universitare Columna, Gabriel Moinescu, cel care coordonează aceste cursuri. El a refuzat categoric să ne permită accesul la un astfel de curs, pe motiv că Legea privind protecția datelor cu caracter personal ar interzice acest lucru. Președintele Asociației Universitare Columna a refuzat și un interviu filmat doar cu el, în care să ne explice în ce constau aceste cursuri și cum se desfășoară ele. Gabriel Moinescu a ținut să ne asigure că asociația pe care o conduce chiar ține aceste cursuri, spre deosebire de alte firme.

Asociația Universitară Columna ține aceleași cursuri și în Jupiter, la hotelul Capitol.

Reporter - Am înțeles că se organizează niște cursuri de formare profesională la dumneavoastră la hotel?

Reprezentantă hotel - Da.

Reporter - Am vrea și noi să filmăm un astfel de curs. Putem vorbi cu organizatorii?

Reprezentantă hotel - Aveți numărul domnului Moinescu?

Reporter - E același domn Moinescu de la Columna?

Reprezentantă Hotel - Da, da...

Asociația Universitară Columna este un ONG cu 3 angajați, cu sediul într-un apartament, care în ultimii patru ani a avut venituri de 380.000 de euro din organizarea de astfel de cursuri.

Pe site-ul Asociației Universitare Columna, oferta privind sejurul și condițiile pentru cazare și masă la cursul de management al timpului și al stresului ar putea bate oferta oricărei firmă de voiaj.

Pentru 2.840 de lei din bani publici, funcționarul public împreună cu soția sau soțul și doi copii beneficiează de cazare și 3 mese pe zi, în sistem all-inclusive, plus mini-bar all-inclusiv pe toată durata zilei. Pentru ca distracția să fie completă, clienții au acces gratuit la piscină și la un Xbox pentru copii. Site-ul asociației este plin cu poze cu multă mâncare, cu camerele de hotel, cu piscina și cu hotelul aflat lângă mare. Deviza firmei te duce cu gândul la vacanță, nicidecum la cursuri de perfecționare - Ideal pentru participanții care vin cu un însoțitor adult și cu doi copii!

Cu asemenea ofertă, cei care au fost își doresc să revină.

Marian Toader, primarul comunei Lerești - Legat de aceste cursuri, sperăm ca și la anul consiliul local să fie de acord cu această perfecționare.

Pe 23 iulie 2018, Poliția Locală a Sectorului 1 a achiziționat 76 de pachete de astfel de cursuri la mare, în stațiunea Mamaia, în valoare de 258.020 de lei, adică 57.000 de euro, de la firma SC Formenerg SA.

Urmăriți în cele două materiale video de mai jos o dezbatere pe această temă, moderată de Roxana Lăzărescu. Ivitați: Dragoș Anastasiu, antreprenor și George Lăcătuș, jurnalist Digi24, realizatorul investigației.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,