România furată | Motivul pentru care românii au început să migreze de la oraș la sat

Un fenomen social, la fel de grav ca exodul românilor în străinătate, se petrece şi cu cei rămaşi acasă. În fiecare an, 400 de mii de români îşi schimbă domiciliile în alte localităţi din ţară. Cifra ascunde un mare pericol: cei mai mulţi pleacă de la oraş la sat şi o fac pentru a putea supravieţui. Ce se ascunde în spatele acestui iureş care macină România din interior aflaţi într-un nou episod România Furată. Vă arătăm acum o mică parte din reportajul care va fi difuzat integral marți, de la ora 21:00.

În România, doar patru poli urbani îi mai atrag pe românii rămași în țară: București, Timișoara, Iași și Cluj. În rest, există România paralelă. România satelor, orașelor și județelor din care românii pleacă. Cifrele de la statistică arată că sute de mii de români își părăsesc domiciliile pentru a se muta în alte localități din țară.

Bătrân: Aș pleca și eu, dar nu mai am cu ce. Nu mai e picioare. A zis că e prea lungi.

Teleorman este județul din România care a pierdut cea mai multă populație din ultimii 25 de ani. Aproape un sfert din teleormăneni au dispărut din județ.

Băiat: Era parcul plin înainte și era lume prin oraș destulă, dar acuma nu prea mai e, e pustiu în oraș seara.

Reporter: Domnule Dragnea, de ce pleacă lumea din județul Teleorman?

Liviu Dragnea, fost președinte CJ Teleorman: Pleacă din Teleorman cum pleacă din toată țara. (...)

Reporter: Dar cum vă explicați că cel mai mult din Teleorman?

Liviu Dragnea: Vreți să spuneți că i-am luat eu la goană?

Zimnicea, cel mai sărac oraș din județ, a pierdut peste 20% din populație. Cele două companii-gigant ale județului, Interagro și Tel Drum, și-au împărțit contractele de asfaltare ale acestui oraș. Miliardarul Ioan Niculae, care ținea în viață orașul, a fost condamnat la închisoare, iar afacerea i-a luat-o la vale.

Pensionar militar: De când a venit el aicea, s-a dus orașul. (...) Le-a luat el pe toate, le-a acaparat, pa.

În România, motoarele urbane nu funcționează. București, Timișoara, Iași și Cluj sunt singurii poli care îi mai atrag pe români. Din restul orașelor și localităților, lumea tinde să plece.

Dumitru Sandu, sociolog: Mișcarea predominantă nu mai este cea de la sat la oraș, de la rural la urban, ci este cea de sens invers, de la oraș la sat. Dacă ne-am afla în Statele Unite, în Germania, n-ar fi nicio problemă.

În satele părăsite din pustiul Dobrogei, sunt oameni care au început să revină de la oraș, pentru a supraviețui.

Bărbat: De prin 2007 până prin 2011 am fost plecat, pe la oraș. De acolo am câștigat niște bani, am început să cumpăr iar animale.

În orășelele ilfovene care se umflă ca ciupercile după ploaie, cu bucureștenii plecați din Capitală, nu e mai bine ca la țară. La Bragadiru, urbanizarea s-a realizat cu picioarele.

Autoritățile nu știu cum să rezolve o problemă care s-a extins atât de mult în fibra țării.

Dumitru Sandu, sociolog: În clipa de față e un cancer. Constați că de fapt România a înghețat din anii 70.

Licean: N-am ce să fac aici. Toată lumea a plecat și ce fac, rămân eu?