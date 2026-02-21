România îmbătrânește mai accelerat comparativ cu restul Europei. Vârsta medie a populației a crescut cu doi ani în ultimul deceniu la nivelul Uniunii Europene, iar la noi a crescut cu peste trei ani. Astăzi, jumătate dintre locuitorii țării au peste 44 de ani, potrivit datelor Eurostat. Un factor important este și faptul că mulți dintre tineri sunt plecați de ani buni în străinătate, ceea ce face ca satele României să fie îmbătrânite, cu ulițe goale și case nelocuite.

„Jumătate din comună e plecată peste hotare: în Germania, în Anglia, în Scoția și în Spania, unde au nimerit și ei ca să câștige un ban”, spune Grigore Iacobuță, un localnic.

Dobrovăț este una dintre cele mai îmbătrânite comune din județul Iași. Grigore are cinci copii și numai patru nepoți.

„Când ne duceam la sanie, una alta, eram câte o sută. Acum arunci cu praștia după un copil, ca să-l vezi”, mai spune bărbatul.

„Vârstnicii în România sunt 116 persoane la 100 de tineri, pe când în Dobrovăț sunt 173 la 100 de tineri, deci asta ne spune că si speranța de viață este ceva mai mare”, explică primarul comunei, Cătălin Martinuș.

Bătrânii din sat sunt mai puțin optimiști și numără cu greu puținii copii sau tinerii de pe ulița lor.

„Este o fată care stă la prima casă, are în jur de 20 de ani. Aici este un băiat, tot așa, peste 20 de ani. Copii mici nu sunt”, spune un localnic.

„Când erau ai mei mici, era plin. Vecini pe aici, vecini pe acolo”, își amintește altcineva.

Iuliana are 17 ani. Face liceul în Iași și vrea să meargă la facultate în București. Are aceleași planuri ca majoritatea copiilor din sat.

„După ce termină clasa a opta și ajung la școală în oraș, nu mai vin. Vin doar ocazional. Cam așa mă gândesc și eu să fac, pentru că nu ai cine știe ce viitor în Dobrovăț”, mărturisește Iuliana Fecioru.

„Pe fiecare uliță sunt case abandonate. Multe stau să se dărâme și avem aici un exemplu. În acest ritm, distanța dintre vecini crește semnificativ, de la un an la altul”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

Vârsta medie a populației din România a crescut cu 10 ani, conform datelor Eurostat, pentru ultimii 26 de ani. Un factor important este și faptul că tinerii pleacă în străinătate.

„Înseamnă o presiune mai mare pe sistemele de pensii, costuri ridicate cu serviciile sociale și, de asemenea, înseamnă forță activă economică din ce în ce mai redusă, care nu poate fi suplinită decât printr-un aport de migrație externă”, explică sociologul Ciprian Iftimoaei.

Irlanda este țara cu cea mai tânără populație din Europa, cu o vârstă medie de 39 de ani.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia