România, în declin demografic. Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor în august

În România, numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor în august 2026. Sporul natural a rămas negativ, iar diferența dintre decese și nașteri a ajuns la 5.632 de persoane, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în august 2026 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 13.243 copii, în creştere cu 210 certificate (+1,6%) faţă de august 2025, în timp ce numărul certificatelor de deces a crescut cu 725 (+4%), iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 11 mai mic, scrie Agerpres.

În mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.651 de persoane (5.024 persoane de sex masculin şi 4.627 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.224 de persoane (4.893 persoane de sex masculin şi 4.331 persoane de sex feminin). Faţă de aceeaşi lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu 4,2% în mediul urban (4,6% în cazul persoanelor de sex masculin şi 3,7% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu 3,8% în mediul rural (3,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi 3,7% în cazul persoanelor de sex feminin).

Spor natural negativ: peste 5.600 de persoane

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna august 2026 (-5.632 de persoane), cât şi în luna august 2025 (-5.117 persoane).

Potrivit sursei citate, prin comparaţie cu luna iulie 2026, în august, numărul certificatelor de naştere a fost mai mic cu 254 (-1,9%).

De asemenea, numărul certificatelor de deces a fost de 18.875, dintre care 9.917 pentru persoane de sex masculin şi 8.958 pentru persoane de sex feminin (+0,5%, de la o lună la alta). În acelaşi timp, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an a fost de 57, în scădere cu şapte faţă de luna iulie 2026.

Cele mai multe decese, în rândul persoanelor de peste 80 de ani

În cursul lunii analizate, 40,8% din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,8% la cele de 70-79 ani, iar 15,8% la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (69), 5-19 ani (58) şi 20-29 ani (82).

Totodată, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 15.016 căsătorii, în timp ce numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.105, în august 2026.

Editor : Ana Petrescu