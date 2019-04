România în care se poate. Orașul care atrage tot mai mulți bucureșteni. Ce este regula de 20 de minute pe jos

Într-un clasament care măsoară calitatea vieţii în 72 de oraşe din Europa, Cluj-Napoca este pe locul 29. Cu 26 de poziţii mai sus decât Bucureştiul. Oraşul din inima Transilvaniei stă mai bine decât capitala la multe capitole: calitatea vieţii, siguranță, facilități medicale, servicii de transport, gestionarea ambuteiajelor în trafic.

Dezvoltarea orașului din inima Transilvaniei se bazează pe un model european, care pune pietonii în fața şoferilor. De altfel, Cluj-Napoca a fost primul oraș din România în care au intrat în circulație autobuze cu emisii poluante zero și tot în inima Ardealului s-au luat benzi din bulevarde pentru a le dedica exclusiv transportului în comun.

„Achiziționarea de mijloace nepoluante în oraș. Avem foarte multe autobuze electrice în oraș. După luna iulie, vom avea 41 de autobuze electrice pe străzile din Cluj-Napoca, vom avea 24 de tramvaie, 50 de troleibuze achiziționate doar în ultima tranșă de fonduri europene. A doua condiție este legată de prioritizarea transportului în comun, avem linii dedicate pentru transportul în comun care oferă șanse de a ajunge mai repede decât cu mașina”, declară Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Îmi place că e foarte aglomerat, ne oferă multe posibilități și, în acleași timp, opțiuni. Poate să fie un minus și un plus în același timp”, spune o tânără.

„E un oraș activ, tânăr, multe evenimente, mai ales în timpul verii. Plin de viață”, afirmă un bărbat.

Secretul succesului a fost dezvoltarea pe orizontală a oraşului, după o regulă simplă, dar eficace.

„De a impune politica 20 de minute mers pe jos. Ce înseamnă asta? Indiferent unde locuiește, când vom avea un obiectiv nou de investiții imobiliar de natură publică sau privat, totul trebuie construit în baza regulii 20 de minute pe jos. Adică acolo unde stai, să ai la 20 de minute școală, creșă, grădiniță, centru financiar, magazin, adică acele utilități de bază necesare”, precizează Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Suntem singurul oraș din România care are un Consiliu de antreprenoriat, inovare și IT unde mediul de inovare, administrația locală și universitățile stau la aceeași masă și gândesc politicile publice. Avem peste 70 de proceduri digitale pe care cetățenii le pot utiliza astăzi pentru a câștiga timp, bani și pentru a nu pleca de acasă pentru a depune o simplă cerere la Primărie sau pentru a primi un aviz”, spune Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Clujul a fost pe primul loc în România din două motive: primii care am introdus bugetarea participativã, adică o parte din banii pe care ei îi plătesc tot ei decid cum sunt cheltuiți în folosul clujenilor și au posibilitatea, nu să se exprime o dată la 4 ani, ci în fiecare an. Cel de al doilea a fost emiterea în format electronic a certificatelor de urbanism. Documente care necesită mai mult de 30 de zile noi le emitem în 24 de ore în acest format electronic”, afirmă Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

În 2018, orașul a avut mai mulți turiști decât locuitori, iar în 2019 recordul din anul precedent - 650 de mii de vizitatori - stã deja să cadă. Numărul locuitorilor creşte şi el, de la un an la altul.

„Îi atrage calitatea vieții, faptul că este un oraș extrem de vibrant în care nu te plictisești niciodată, de la competiții sportive - și am avut șansa să avem cele mai importante - la partea de dinamică culturală. Un Untold, un TIFF, un Jazz in the Park”, spune Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

