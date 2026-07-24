Live TV

România introduce, în premieră, un mecanism de identificare a copiilor expuși riscului de trafic de persoane. Ce semne trebuie urmărite

Data publicării:
Scared kid with teddybear, shadow of adult screaming at child, domestic violence
Noile instrumente îi ajută pe specialiști să recunoască din timp semnele de vulnerabilitate și să intervină înainte ca un copil să devină victimă a traficului de persoane. Sursa foto: iStock / Getty Images Plus
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce semne pot indica faptul că un copil este vulnerabil

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat vineri adoptarea a două instrucțiuni care stabilesc, pentru prima dată la nivel național, un cadru unitar prin care specialiștii pot identifica din timp indicatorii de risc ai traficului de minori și pot interveni înainte ca exploatarea și traficul de copii să se producă. Una dintre instrucțiuni se adresează serviciilor rezidențiale pentru copii, iar cealaltă vizează detectarea proactivă a cazurilor în comunitate, cu accent pe copiii din mediul rural și pe cei aflați în situații de vulnerabilitate.

„Dincolo de proceduri şi rapoarte, nu trebuie să uităm nicio clipă că în spatele fiecărui caz se află un copil vulnerabil care are nevoie de o prezenţă blândă, de conectare emoţională reală şi de garanţia unei copilării trăite în siguranţă. Prin aceste instrucţiuni se creează un cadru unitar de intervenţie şi ne asigurăm că specialiştii care gestionează în mod direct şi nemijlocit cazurile la nivel local dispun de instrumentele necesare pentru a recunoaşte imediat vulnerabilităţile şi a interveni prompt”, a declarat președinta ANPDCA, Helena Omna Raicu.

Cele două instrucțiuni oferă profesioniștilor un instrument practic de lucru bazat pe indicatori de risc, întrebări adaptate vârstei copilului și un mecanism clar de evaluare și intervenție. Acestea completează și consolidează procedurile prevăzute de Mecanismul Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane (MNIR).

Printre principalele noutăți introduse se numără:

  • utilizarea unor chestionare standardizate de evaluare a riscului;
  • observarea sistematică a indicatorilor comportamentali, emoționali și sociali;
  • clasificarea nivelului de risc;
  • stabilirea unor pași clari de intervenție pentru fiecare nivel de risc;
  • referirea cazurilor către mecanismele naționale competente atunci când sunt identificate situații de risc ridicat.

Comisarul de poliție Maria Cristina Ștefănescu, directorul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), afirmă că statisticile instituției arată că prevenția și detectarea timpurie sunt esențiale în combaterea traficului de minori.

„Instrucţiunile pe care le-am elaborat împreună cu ANPDCA, UNICEF România şi Asociaţia eLiberare oferă specialiştilor din teren un instrument concret, aliniat la Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire, care le permite să acţioneze înainte ca un copil să devină victimă. Este un pas important în consolidarea arhitecturii naţionale anti-trafic şi în transformarea cooperării interinstituţionale în protecţie reală pentru copiii vulnerabili”, a declarat aceasta.

Ce semne pot indica faptul că un copil este vulnerabil

Instrucțiunile includ zeci de indicatori care pot semnala o posibilă situație de trafic de persoane sau de exploatare. Printre aceștia se numără schimbările bruște de comportament, izolarea socială, absenteismul școlar, semnele de traumă, depresia, comportamentele sexualizate neadecvate vârstei, lipsa unui adult de încredere, posesia unor bunuri fără o explicație plauzibilă sau alte modificări care, analizate împreună, pot indica existența unui risc.

De asemenea, specialiștii vor avea la dispoziție exemple de întrebări prietenoase, adaptate copiilor, pentru a facilita comunicarea și identificarea timpurie a vulnerabilităților.

Noile instrucțiuni prevăd și organizarea anuală a programelor de formare pentru profesioniști, campanii de informare destinate copiilor și comunităților, precum și consolidarea colaborării dintre serviciile sociale, sistemul de protecție a copilului, ANITP, autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale, astfel încât intervenția să fie coordonată și eficientă.

„Eforturile de prevenire sunt esenţiale pentru combaterea oricăror forme de violenţă împotriva copiilor, în special a traficului de minori, astfel încât fiecare copil să aibă acces la măsuri de protecţie şi sprijin. Instrucţiunile elaborate în parteneriat cu ANPDCA, ANITP şi eLiberare reprezintă un instrument esenţial pentru profesionişti, ajutându-i să identifice din timp semnele de risc şi să acţioneze preventiv, înainte ca un copil să devină victimă. UNICEF susţine consolidarea sistemelor de protecţie a copilului, pentru ca siguranţa fiecărui copil să fie pe deplin asigurată. Prin măsuri de prevenire timpurie şi intervenţie coordonată a instituţiilor, copiii pot fi protejaţi eficient de exploatare şi abuz”, a declarat Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România.

Directorul executiv al Asociației eLiberare, Loredana Urzică-Mirea, afirmă că noile instrucțiuni schimbă modul în care autoritățile abordează cazurile de trafic de minori, mutând accentul de pe intervenția după producerea faptelor pe prevenție.

„Traficul de copii nu începe în momentul exploatării. Începe cu vulnerabilităţi care, de prea multe ori, rămân neobservate. Aceste instrucţiuni schimbă paradigma dintr-o intervenţie reactivă într-una preventivă, oferindu-le profesioniştilor instrumente concrete pentru a identifica riscul înainte ca un copil să devină victimă. Suntem recunoscători că ne-am putut reuni în jurul aceleiaşi mese instituţii publice, organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi experţi pentru a construi împreună un instrument care răspunde unei nevoi reale din practică. Credem că cele mai importante schimbări apar atunci când expertiza şi responsabilitatea sunt împărtăşite, iar acest parteneriat demonstrează că o colaborare autentică poate conduce la schimbări sistemice cu impact direct asupra siguranţei copiilor”, a declarat aceasta.

Instrucțiunile sunt rezultatul colaborării dintre experți ai ANPDCA, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, UNICEF în România și Asociației eLiberare și au fost elaborate pentru a răspunde unei nevoi identificate în practică: lipsa unor repere unitare prin care profesioniștii să poată recunoaște din timp situațiile de risc și să intervină înainte ca un copil să devină victimă a traficului de persoane.

Potrivit ANPDCA, cele două documente vor fi implementate la nivel național și vor contribui la consolidarea capacității sistemului de protecție a copilului de a identifica timpuriu vulnerabilitățile, de a coordona intervenția instituțională și de a oferi copiilor sprijin înainte ca exploatarea să se producă.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
3
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
aeronava f-16
5
O dronă a fost doborâtă în premieră deasupra României. Ce s-a întâmplat în cele 83 de...
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
Digi Sport
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cos cu alimente intr-un magazin
Scumpirile carburanților ar putea ajunge și la raft. Feliciu Paraschiv: „Primele scumpiri vor apărea la produsele ambalate în plastic”
N20 INTERVIU NICUSOR-BETA 080726_07888
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea prosumatorilor. Surplusul de energie va putea fi folosit pentru plata altor facturi
tuns la salon de infrumusetare
Afacerile din serviciile prestate populației au scăzut cu peste 9% în primele cinci luni din 2026. Ce domenii au fost cele mai afectate
carburanti
Eurostat: România, printre țările cu cele mai mari scumpiri la carburanți din UE. Cu cât au crescut prețurile
judecator in instanta
Unul dintre „arhitecții” unei scheme Ponzi care a păgubit mii de indieni este arestat în România. India cere extrădarea ucraineanului
Recomandările redacţiei
avion romanesc al detasamentului carpathian vipers
Explicațiile MApN despre drona care a fost doborâtă în România de un...
President of the European Commission Ursula von der Leyen
Mesajul Ursulei von der Leyen după doborârea primei drone deasupra...
Avion de luptă F16.
Detalii despre echipajul de pe F-16 care a doborât drona. Șeful...
Avion Eurofighter Typhoon al Forțelor Aeriene Austriece profimedia-0905226725
Ministerul Apărării: Și avioanele Eurofighter Typhoon au tras asupra...
Ultimele știri
Un fost secretar de stat și directorul ANF au fost trimiși în judecată pentru angajarea fără concurs și fără studii a unui apropiat
Inițiativă diplomatică după luni de impas: Ucraina și SUA lucrează cot la cot la noi propuneri de pace care să aducă Rusia la negocieri
Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, avertizează că vor mai avea loc incidente în Marea Neagră: Se vor naște vulnerabilități
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Ce făcea Mitică Dragomir cu 5 lei pe timpul comuniştilor. Îşi cumpăra de toţi banii un produs adorat de...
Adevărul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Playtech
Cât costă racheta cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra României. Modul în care funcționează AIM-9X...
Chris Brown Probation Violation Hearing
Chris Brown a pledat vinovat într-un dosar de agresiune la Londra. Ce pedeapsă riscă
Digi Sport
Lovitură de proporții! Așteptat la FCSB, Denis Drăguș a ales
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...