România introduce, în premieră, un mecanism de identificare a copiilor expuși riscului de trafic de persoane. Ce semne trebuie urmărite

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat vineri adoptarea a două instrucțiuni care stabilesc, pentru prima dată la nivel național, un cadru unitar prin care specialiștii pot identifica din timp indicatorii de risc ai traficului de minori și pot interveni înainte ca exploatarea și traficul de copii să se producă. Una dintre instrucțiuni se adresează serviciilor rezidențiale pentru copii, iar cealaltă vizează detectarea proactivă a cazurilor în comunitate, cu accent pe copiii din mediul rural și pe cei aflați în situații de vulnerabilitate.

„Dincolo de proceduri şi rapoarte, nu trebuie să uităm nicio clipă că în spatele fiecărui caz se află un copil vulnerabil care are nevoie de o prezenţă blândă, de conectare emoţională reală şi de garanţia unei copilării trăite în siguranţă. Prin aceste instrucţiuni se creează un cadru unitar de intervenţie şi ne asigurăm că specialiştii care gestionează în mod direct şi nemijlocit cazurile la nivel local dispun de instrumentele necesare pentru a recunoaşte imediat vulnerabilităţile şi a interveni prompt”, a declarat președinta ANPDCA, Helena Omna Raicu.

Cele două instrucțiuni oferă profesioniștilor un instrument practic de lucru bazat pe indicatori de risc, întrebări adaptate vârstei copilului și un mecanism clar de evaluare și intervenție. Acestea completează și consolidează procedurile prevăzute de Mecanismul Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane (MNIR).

Printre principalele noutăți introduse se numără:

utilizarea unor chestionare standardizate de evaluare a riscului;

observarea sistematică a indicatorilor comportamentali, emoționali și sociali;

clasificarea nivelului de risc;

stabilirea unor pași clari de intervenție pentru fiecare nivel de risc;

referirea cazurilor către mecanismele naționale competente atunci când sunt identificate situații de risc ridicat.

Comisarul de poliție Maria Cristina Ștefănescu, directorul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), afirmă că statisticile instituției arată că prevenția și detectarea timpurie sunt esențiale în combaterea traficului de minori.

„Instrucţiunile pe care le-am elaborat împreună cu ANPDCA, UNICEF România şi Asociaţia eLiberare oferă specialiştilor din teren un instrument concret, aliniat la Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire, care le permite să acţioneze înainte ca un copil să devină victimă. Este un pas important în consolidarea arhitecturii naţionale anti-trafic şi în transformarea cooperării interinstituţionale în protecţie reală pentru copiii vulnerabili”, a declarat aceasta.

Ce semne pot indica faptul că un copil este vulnerabil

Instrucțiunile includ zeci de indicatori care pot semnala o posibilă situație de trafic de persoane sau de exploatare. Printre aceștia se numără schimbările bruște de comportament, izolarea socială, absenteismul școlar, semnele de traumă, depresia, comportamentele sexualizate neadecvate vârstei, lipsa unui adult de încredere, posesia unor bunuri fără o explicație plauzibilă sau alte modificări care, analizate împreună, pot indica existența unui risc.

De asemenea, specialiștii vor avea la dispoziție exemple de întrebări prietenoase, adaptate copiilor, pentru a facilita comunicarea și identificarea timpurie a vulnerabilităților.

Noile instrucțiuni prevăd și organizarea anuală a programelor de formare pentru profesioniști, campanii de informare destinate copiilor și comunităților, precum și consolidarea colaborării dintre serviciile sociale, sistemul de protecție a copilului, ANITP, autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale, astfel încât intervenția să fie coordonată și eficientă.

„Eforturile de prevenire sunt esenţiale pentru combaterea oricăror forme de violenţă împotriva copiilor, în special a traficului de minori, astfel încât fiecare copil să aibă acces la măsuri de protecţie şi sprijin. Instrucţiunile elaborate în parteneriat cu ANPDCA, ANITP şi eLiberare reprezintă un instrument esenţial pentru profesionişti, ajutându-i să identifice din timp semnele de risc şi să acţioneze preventiv, înainte ca un copil să devină victimă. UNICEF susţine consolidarea sistemelor de protecţie a copilului, pentru ca siguranţa fiecărui copil să fie pe deplin asigurată. Prin măsuri de prevenire timpurie şi intervenţie coordonată a instituţiilor, copiii pot fi protejaţi eficient de exploatare şi abuz”, a declarat Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România.

Directorul executiv al Asociației eLiberare, Loredana Urzică-Mirea, afirmă că noile instrucțiuni schimbă modul în care autoritățile abordează cazurile de trafic de minori, mutând accentul de pe intervenția după producerea faptelor pe prevenție.

„Traficul de copii nu începe în momentul exploatării. Începe cu vulnerabilităţi care, de prea multe ori, rămân neobservate. Aceste instrucţiuni schimbă paradigma dintr-o intervenţie reactivă într-una preventivă, oferindu-le profesioniştilor instrumente concrete pentru a identifica riscul înainte ca un copil să devină victimă. Suntem recunoscători că ne-am putut reuni în jurul aceleiaşi mese instituţii publice, organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi experţi pentru a construi împreună un instrument care răspunde unei nevoi reale din practică. Credem că cele mai importante schimbări apar atunci când expertiza şi responsabilitatea sunt împărtăşite, iar acest parteneriat demonstrează că o colaborare autentică poate conduce la schimbări sistemice cu impact direct asupra siguranţei copiilor”, a declarat aceasta.

Instrucțiunile sunt rezultatul colaborării dintre experți ai ANPDCA, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, UNICEF în România și Asociației eLiberare și au fost elaborate pentru a răspunde unei nevoi identificate în practică: lipsa unor repere unitare prin care profesioniștii să poată recunoaște din timp situațiile de risc și să intervină înainte ca un copil să devină victimă a traficului de persoane.

Potrivit ANPDCA, cele două documente vor fi implementate la nivel național și vor contribui la consolidarea capacității sistemului de protecție a copilului de a identifica timpuriu vulnerabilitățile, de a coordona intervenția instituțională și de a oferi copiilor sprijin înainte ca exploatarea să se producă.

Editor : A.D.