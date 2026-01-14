România este pe primul loc în Uniunea Europeană la decese în accidente rutiere, iar montarea camerelor-radar, finanțat din fonduri europene, a fost întârziată, iar surse din Ministerul Transporturilor susțin că banii ar fi fost pierduți. Deși trebuia să fie operațional în acest an, la nivel național, implementarea completă a sistemul e-Sigur ar putea avea loc de abia la jumătatea lui 2027.

Sistemul e-Sigur ar fi trebuit să fie finalizat sau să se apropie de finalizare odată ce am intrat în anul 2026, însă în realitate el este cu mult în urmă. O bună parte din acest program, cea din partea Poliției Rutiere, a fost pusă în aplicare.

Poliția Română a achiziționat și a pus în funcțiune cele 700 de radare mobile, însă în ceea ce ține de Ministerul Transporturilor, și anume cele 550 de camere pe autostrăzi și pe drumurile naționale, nu sunt în momentul de față nici măcar prinse pe licitații publice.

Licitațiile publice pentru programe software ar trebui să fie finalizate până în vara acestui an, însă achiziția celor camere radar, precum și montarea lor ar urma să fie gata abia la jumătatea anului 2027.

Sistemul e‑Sigur este un proiect național de monitorizare automată a traficului rutier, gestionat prin colaborare între Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Administrare a Infrastrusturii Rutiere (CNAIR) și autoritățile de poliție.

Programul care prevede instalarea unei rețele extinse de camere video și radar pentru detectarea automată a abaterilor rutiere, cum ar fi depășirea vitezei, lipsa ITP sau asigurare, iar datele sunt transmise Poliției pentru sancționare. Amenda este expediată direct la domiciliu conducătorului auto, fără a fi necesară oprirea în trafic.

Sistemul urmărește creșterea siguranței rutiere prin tehnologie, dar implementarea completă ear putea avea loc de abia în 2027–2028, din cauza duratei procedurilor de achiziție, a montajului echipamentelor și a integrării cu serverele Poliției.

Editor : Ana Petrescu