Un studiu recent publicat în Jurnalul Tulburărilor Afective ne arată că nu doar factorii genetici, sociali sau individuali joacă un rol în apariția tulburărilor psihologice, ci și factorii de mediu, cum ar fi poluarea. România nu stă foarte bine la acest capitol, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, este pe locul 45 în topul țărilor cu cel mai înalt grad de poluare.

Această cercetare a verificat impactul expunerii la particulele fine PM 2,5 micrometri, al absorbției în organism și expunerii la dioxid de azot asupra sănătății mintale. Toate acestea sunt particule care plutesc în aer și la care suntem expuși, în special din cauza poluării industriale și a celei produse de mașini prin arderea combustibilului.

Expunerea la PM 2,5 a fost asociată cu un risc mai mare atât de tulburare depresivă majoră, cât și de tulburări de anxietate. Mai exact, probabilitatea depresie a crescut cu aproximativ 26%, iar probabilitatea tulburărilor de anxietate s-a dublat.

Inhalarea de PM 2,5 a fost asociată cu un risc crescut de tulburare de spectru autist și tulburări legate de atenție.

Totodată, expunerea la dioxid de azot a fost asociată cu un risc crescut de tulburare de spectru autist și chiar schizofrenie, sugerând că poluanții legați de trafic pot influența neurodezvoltarea și pot crește riscul de psihoză.

